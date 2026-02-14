IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 0

Предант: Как яде яйцата крал Чарлз III и кои са любимите му ястия?

Какво е менюто му?

14.02.2026 | 20:38 ч. 32
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

Бившият иконом и готвач на британския крал Чарлз III разкри типичната диета на монарха, пише „Дейли мейл“. Според Грант Харолд кралят обича закуската. 

Той започва деня с пресен хляб, мюсли, зеленчуци и чай. Ежедневната диета на краля включва яйца Аржантьой - класическо френско ястие от яйца с аспержи и кремообразен сос. Известно е, че Чарлз III обича яйца, варени точно четири минути. 

Монархът обикновено пропуска обяда, като хапва авокадо. 

За вечеря Чарлз III предпочита ястия с гъби. Според бившия му готвач Дарън Макгрейди, той обича ризото с агнешки котлети.

Друго любимо ястие на 77-годишния крал е пай с фазан. По-рано беше съобщено, че крал Чарлз III на Великобритания е трябвало да спазва диета поради рак. В името на здравето си монархът е ограничил консумацията си на червено месо. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

крал чарлз трети яйца меню пай
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem