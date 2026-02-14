Предант: Как яде яйцата крал Чарлз III и кои са любимите му ястия?

Бившият иконом и готвач на британския крал Чарлз III разкри типичната диета на монарха, пише „Дейли мейл“. Според Грант Харолд кралят обича закуската.

Той започва деня с пресен хляб, мюсли, зеленчуци и чай. Ежедневната диета на краля включва яйца Аржантьой - класическо френско ястие от яйца с аспержи и кремообразен сос. Известно е, че Чарлз III обича яйца, варени точно четири минути.

Монархът обикновено пропуска обяда, като хапва авокадо.

За вечеря Чарлз III предпочита ястия с гъби. Според бившия му готвач Дарън Макгрейди, той обича ризото с агнешки котлети.

Друго любимо ястие на 77-годишния крал е пай с фазан. По-рано беше съобщено, че крал Чарлз III на Великобритания е трябвало да спазва диета поради рак. В името на здравето си монархът е ограничил консумацията си на червено месо.