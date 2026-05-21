Напират да се кръсти метростанция "Бангаранга", но наднича... ЦСКА

Победата на DARA на Евровизия започва да се използва вече за причудливи желания

21.05.2026 | 21:45 ч. Обновена: 21.05.2026 | 21:56 ч. 45
Победата на DARA на Евровизия започва да се използва вече за причудливи желания. Фенове предложиха метростанцията, която ще бъде изградена в близост до "Арена 8888 София", да носи името "Бангаранга". 

Очаква се догодина България да е домакин на конкурса именно в тази зала. 

"Васил Терзиев Кмете, дай зор на метрото! Вече знаеш как да кръстиш спирката на Арената!", коментираха в новосъздадената фейсбук група "Eurovision 2027".

Желанието е подкрепено със снимка на метростанция "Бангаранга", генерирана с изкуствен интелект.

То обаче със сигурност няма да се случи, а и отпорът ще е със сигурност голям. Защото бъдещата метростанция на булевардите "Шипченски проход" и "Асен Йорданов" вече си има име - СК ЦСКА. 

