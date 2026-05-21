Близките на Тейлър Суифт също не знаят кога и къде ще е сватбата ѝ

Тейлър Суифт опитва да пази всички детайли за сватбата си с Травис Келси в тайна. 36-годишната певица и 36-годишният американски футболист се сгодиха през миналото лято, а според слуховете - ще сключат брак на 3-и юли в Ню Йорк.

Изпълнителката не е потвърдила тази информация и полага доста усилия, за да пази нещата тайни. Тя приема целия този процес наистина сериозно.

Според информация на "Daily Mail", Тейлър и Травис планират сватбата заедно с помощта на организатор и дори близки членове на семействата им не знаят детайлите.

Освен това, певицата не е изпратила традиционните покани с дата за сватба, а "лично звъни на гостите", тъй като "нещата доста наближават, но главно заради поверителност".

"Когато става дума за дата и място, тя иска да избегне всичко, което може да доведе до предварително изтичане на информация, затова няма физически покани, които да се изпращат", обясни още източникът.

