Кайли Миноуг се събра с Джейсън Донован 36 години след раздялата им

Кайли Миноуг беше придружена от бившия си приятел Джейсън Донован на премиерата на новия си документален филм за Netflix 36 години след раздялата им. Попзвездата и бившият ѝ колега от австралийския сериал „Съседи“ изглеждаха в отлични приятелски отношения в Лондон в понеделник.

Двамата изиграха екранните любовници Шарлийн и Скот Робинсън в австралийския сапунен сериал, преди да започнат да се срещат в реалния живот в продължение на четири години, но се разделят през 1989 г. Миноуг и Миноуг и Донован в края на 80-те;

57-годишната певица изглеждаше щастлива да се събере отново с вече живеещия в Лондон актьор, също на 57 години, като двамата се сгушиха сладко на червения килим. Кайли беше подкрепена в голямата си вечер и от по-малката си сестра Дани, на 54 години, като двете публикуваха забавен клип, в който се подготвят заедно преди червения килим.

