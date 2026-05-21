29 години брак: Сара Джесика Паркър показа любовта, която Холивуд не сломи

В свят като Холивуд, където връзките често изглеждат краткотрайни, а шумните раздели са почти ежедневие, историите за дълга и стабилна любов се превръщат в истинска рядкост. Под светлината на прожекторите, сред непрекъснато внимание, натоварени графици и постоянни слухове, малко двойки успяват да запазят отношенията си непокътнати с десетилетия.

Именно затова историята на Сара Джесика Паркър и Матю Бродерик продължава да впечатлява. Двамата, които са заедно от повече от три десетилетия и женени от 29 години, отдавна се превърнаха в символ на устойчивата любов в развлекателната индустрия – без скандали, без показност и без опити постоянно да бъдат в центъра на вниманието.

С емоционална публикация и поредица от архивни снимки Сара Джесика Паркър отново напомни защо мнозина определят връзката им като една от най-истинските в Холивуд. Вместо бляскави демонстрации, актрисата избра спомени, нежност и простото послание „Завинаги млади“ – думи, които за феновете звучат като признание за любов, устояла на времето, славата и натиска на индустрията.

Под публикацията, споделена от актрисата в чест на 29 години от сватбата, пише още „19 май 1997 – 19 май 2026. 29 години. И продължаваме“.

„Наздраве за теб, скъпи мой. Твоята любима банда се присъедини към мен, за да ти направим серенада. За нас. Завинаги млади“, добави Паркър и се подписа с „Твоята съпруга, Сара Джесика“.

Публикацията на звездата от „Сексът и градът“ включва три снимки на нея и Бродерик, поставени на дървена маса. Върху тях има нещо, което прилича на булчински воал, както и други сватбени аксесоари.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg