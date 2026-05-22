Boeing започва първоначално производство на MQ-25A Stingray с фокус върху ниски разходи

Безпилотният въздушен танкер на аерокосмическия гигант "Боинг" вече получи разрешение за начално производство в малки серии (LRIP), само месец след като извърши първия си полет и достигна етап "Milestone C" в своя цикъл на разработка. Очаква се да бъдат произведени три безпилотни летателни системи (UAS) MQ-25A Stingray от партида 1 на LRIP, като скоро ще бъде възложен официален договор.

Договорът ще включва и опции с цена за още три Stingray в партида 2 и пет самолета в партида 3, потвърди Военноморските сили на САЩ, пише за TNI журналистът Питър Сучиу. Окончателната планирана програма предвижда общо 76 MQ-25 Stingray, включително 67 оперативни безпилотни самолета за презареждане.

"Безпитното презареждане разширява обхвата ни срещу всеки противник", заяви и.д. секретар на Военноморските сили Хунг Као. "Преминаването на MQ-25A Stingray към етап C и започването на производството му въоръжава нашите бойци с възможност, която увеличава смъртоносността на нашите ударни групи от самолетоносачи. Това е решаващо предимство, което предоставя на нашите бойци това, от което се нуждаят, за да се сражават и да побеждават."

Програмата Stingray в момента е във фазата на инженерно-производствено развитие (EMD). Вече са произведени единадесет MQ-25 за текущи летателни изпитания и разработка. Това включва два екземпляра за наземни изпитания за статични и умора, пет за демонстрационни изпитания на системата и още четири за EDM изпитания.

"С обявяването на Milestone C, Военноморските сили на САЩ са упълномощени да възложат на Boeing договора за LRIP, за да започнат прехода от фазата EMD към LRIP", обяви аерокосмическата компания във вторник. "Самолетът е готов, производството е готово и програмата е готова да придвижи напред тази революционна способност, проправяйки пътя за безпилотната авиация на самолетоносачи и подобрявайки способностите, капацитета и смъртоносността на флота", заяви капитан Даниел Фучито, мениджър на програмата за безпилотна авиация на самолетоносачи.

MQ-25 Stingray се разработва, за да бъде първият в света оперативен безпилотен самолет, базиран на самолетоносач, способен да осигурява въздушно презареждане, както и възможности за разузнаване, наблюдение и рекогносциране (ISR), за да подобри способностите и гъвкавостта на Carrier Air Wing (CVW) и Carrier Strike Group (CSG) - включително за разгърнатите изтребители Boeing F/A-18 Super Hornet, Boeing EA-18G Growler и Lockheed Martin F-35C. ВМС заявиха, че Stingray ще служи като "пътеводител за бъдещето на безпилотната авиация на самолетоносачи", като осигурява на CVW "необходимото органично презареждане". Това би могло да освободи Super Hornets от ролята на презареждане, за да се фокусират върху ударни мисии и дори да удължи експлоатационния живот на F/A-18E/F, като по този начин подобри готовността на цялата флота.

През април MQ-25A Stingray завърши своя първи тестов полет

от базата на Boeing на летище MidAmerica St. Louis в Маскоута, Илинойс. Въпреки че полетът беше под човешки контрол, крайната цел на програмата е Stingray да рулира, излита, лети и каца автономно. Дронът е проектиран да оперира от самолетоносачите на ВМС на САЩ и да се интегрира с CVW.

"Boeing е почетен да работи заедно с нашия партньор от ВМС на САЩ за постигането на този исторически етап в жизнения цикъл на разработката на MQ-25A Stingray", заяви Трой Ръдърфорд, вицепрезидент на програмата Boeing MQ-25. "Ние оставаме фокусирани върху това да предоставим този революционен безпилотен самолет на флота и да го интегрираме в авиокрилото на самолетоносача."

Предишните планове предвиждаха MQ-25A Stingray да бъде разгърнат "на борда на USS Theodore Roosevelt (CVN-71) през тази календарна година, но както производствени проблеми, така и наличността на самолетоносача забавиха този график." Все пак програмата напредва и Stingray може скоро да бъде насочен към самолетоносач. "Одобрението на етап C представлява важна стъпка за тази програма", заяви вицеадмирал Джон Е. Дохърти IV, изпълнителен директор по придобиване на портфолио в авиацията. "MQ-25A ще осигури постоянни въздушни презареждания и ще отключи по-голям капацитет в цялата авиационна група, гарантирайки, че нашите ударни групи на самолетоносачите остават смъртоносни, гъвкави и готови за действие."