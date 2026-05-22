Колко ефективна е кубинската система С-125 срещу въздушни атаки

Кубинските въоръжени сили разположиха доставени от Съветския съюз ракетни системи земя-въздух С-125М/М1 за учения по противовъздушна отбрана, в момент, когато страната е изправена пред непосредствена заплаха от нападение, водено от САЩ. От началото на годината служители на администрацията на Тръмп предоставят множество индикации за планове за използване на военна сила срещу Куба, като повдигането на обвинения от страна на Съединените щати срещу бившия кубински лидер Раул Кастро, наред с други лидерски фигури, на 20 май се счита за значителна ескалация, целяща да осигури претекст за атаки, пише MWM. С-125 се счита за най-значимия компонент в кубинската мрежа за противовъздушна отбрана, като изтребителите МиГ-23 на страната, които са били на най-високо ниво при доставката, са остарели и са изтеглени от експлоатация, докато това, което е останало от изтребителния ѝ флот, има много ограничена бойна способност за високоинтензивни сражения.

Възможностите на С-125 имат значителни последици за кубинската сигурност, тъй като макар системата да се използва широко по целия свят, страната е единствената, която разчита на нея в голяма степен като център на своята мрежа за противовъздушна отбрана. Системата е разработена в края на 50-те години на миналия век, за да се създаде многопластова мрежа за противовъздушна отбрана, способна да противодейства на все по-сложни видове атаки на НАТО, като допълнение към изключително успешната система С-75 за голяма надморска височина. Тя е оптимизирана за поразяване на цели на ниска и средна височина, с което С-75 се е борила. Проектирана от съветското бюро КБ-1 под ръководството на Александър Расплетин, системата влиза на въоръжение през 1961 г. и се превръща в една от най-широко изнасяните съветски системи за противовъздушна отбрана по време на Студената война. Системата е тествана за първи път в бой през 1973 г. срещу израелските сили по време на войната Йом Кипур и макар да е засенчена по време на конфликта от по-новата система 2К12 КуБ, тя все още се счита за ефективно работеща.

За разлика от голямата и относително неподвижна С-75, С-125 е проектирана да използва компактни двустепенни ракети с твърдо гориво и по-гъвкави схеми за разполагане.

По-новите варианти на системата разчитат на ракетата 5В27, която има отделяща се ускорителна степен и поддържаща степен, оптимизирана за маневреност. Тази конфигурация позволява на ракетата да поразява самолети, летящи на много ниска височина, понякога до 100 метра, като същевременно поддържа достатъчна пъргавина, за да атакува изтребители, извършващи маневри за отклонение. Ранните варианти имаха обхват на поразяване от приблизително 15 километра, докато по-модерните версии C-125M и C-125M1, разположени от кубинските сили, имат много по-дълъг обхват от 35 километра. Тези по-нови варианти могат да поразяват цели на височина до 15 000 метра.

Подобренията на вариантите S-125M и S-125M1, освен ракетите с по-голям обхват, включваха подобрена радарна електроника, подобрени противодействия за електронна война и ракети с по-големи бойни глави и превъзходни кинематични характеристики. Ракетите използваха взриватели за близост, комбинирани с фрагментационни бойни глави с тегло приблизително 60-70 килограма, което им позволяваше да унищожават самолети чрез плътни фрагментационни модели, а не чрез директно въздействие. C-125M1 също така подобри времето за реакция и възможностите за привличане на цели, позволявайки на операторите да реагират по-ефективно на нисколетящи ударни самолети, появяващи се внезапно зад теренни елементи. Въпреки това, дори когато тези подобрени варианти бяха въведени за първи път на въоръжение през 70-те години на миналия век, те не се смятаха за авангардни и днес, макар и да не са напълно остарели, тяхната полезност остава под сериозен въпрос.

Разработени са редица пакети за модернизация на С-125 след Студената война, предимно в Русия и Беларус, включително Печора-2М и Печора-2ТМ, които заменят аналоговата електроника с цифрови системи, подобряват обработката на радарни данни и монтират пускови установки на мобилни шасита на камиони, за да подобрят оцеляването. Модернизираните варианти често включват GPS-асистирана навигация, термовизионни мерници, автоматично проследяване на целите и съвместимост със съвременни мрежи за командване и управление. Докато кубинските сили са подобрили оцеляването чрез монтиране на пускови установки и други системни компоненти на шасита на танкове, степента на модернизация остава неизвестна. През 2025 г. беше съобщено, че пакетът за модернизация на Печора-2БМ е иницииран на местно ниво и включва пълен електронен ремонт, подобрено радарно насочване, превъзходно проследяване на целите и удължен експлоатационен живот на ракетите.

Тесните отбранителни връзки на Куба със Северна Корея, която също използва С-125 и е разработила авангардни системи за противовъздушна отбрана на 21-ви век, подхранват спекулациите, че източноазиатската държава може да е подкрепила усилията за модернизиране на системите.