Тръмп и 25-ата поправка: Защо нарастват шансовете за отстраняване?

Пазарите за прогнози, проследяващи вероятността президентът Доналд Тръмп да бъде отстранен от длъжност съгласно 25-ата поправка, отбелязаха стабилно покачване този уикенд, отразявайки засилените обществени притеснения.

Преди новото примирие, риториката за войната в Иран се изостри, а последните изявления на президента привлякоха широко внимание.

В Kalshi, една от най-големите регулирани платформи за прогнози, обемът на търговията се увеличи, като потребителите залагаха дали може да се предприемат действия на ниво кабинет за обявяване на президента за негоден.

Увеличението идва в момент на глобална криза, като войната в Иран променя външната политика на САЩ и повдига въпроси относно вземането на решения на най-високите нива на управление.

Какво гласи 25-ата поправка?

25-ата поправка е един от най-значимите конституционни механизми, който позволява на вицепрезидента и мнозинството от кабинета да обявят президент за неспособен да изпълнява задълженията си.

25-ата поправка е ратифицирана през 1967 г., след убийството на президента Джон Ф. Кенеди. Тя е създадена, за да предвиди ситуации на медицински спешни случаи и нетрудоспособност, които биха попречили на президента да изпълнява нормално задълженията си.

Поправката се състои от четири раздела:

Раздел 1 предвижда, че ако президентът почине, подаде оставка или бъде отстранен от длъжност, вицепрезидентът става президент.

Раздел 2 посочва, че ако постът на вицепрезидента се оваканти, президентът номинира заместник, който встъпва в длъжност след одобрение с мнозинство и в двете камари на Конгреса.

Раздел 3 позволява на президента временно да прехвърли властта, като изпрати писмена декларация до председателя на Камарата на представителите и временния председател на Сената, че не е в състояние да изпълнява задълженията си. Вицепрезидентът става изпълняващ длъжността президент, докато президентът не изпрати нова писмена декларация, че може да се върне на поста. Този раздел е прилаган при медицински процедури.

Раздел 4 позволява на вицепрезидента и мнозинството от кабинета писмено да заявят, че президентът не е в състояние да изпълнява правомощията и задълженията на поста, с което вицепрезидентът става изпълняващ длъжността президент. Ако президентът оспори това решение, Конгресът трябва да се произнесе. Президентът остава отстранен само ако две трети от Камарата на представителите и Сената гласуват, че той не е способен да изпълнява функциите си. Конгресът разполага с 21 дни, за да вземе решение, след като въпросът бъде официално внесен.

25-ата поправка и залозите

Дори малки движения на пазарите за прогнози могат да повлияят на политическите наративи, настроенията на инвеститорите и общественото възприятие за стабилност в изпълнителната власт.

Въпреки че пазарите за прогнози не прогнозират резултатите със сигурност, те често отразяват промени в обществените очаквания в реално време.

Платформата за прогнози Kalshi беше домакин на анкета, озаглавена: "Ще бъде ли използвана 25-та поправка по време на президентството на Тръмп?", позволяващ на търговците да купуват акции с "Да" или "Не".

Цените на отговора "Да" се повишиха през последните дни от 28,6% до 35,1% през последния месец. Това е вторият най-висок брой от началото на втория мандат. Анкетата започна с 15% "да" през януари 2025 г., показва Kalshi.

Участниците на пазара реагираха на поредица от нашумели противоречия, включително последните публикации на Тръмп в социалните медии за Иран, който на практика затвори Ормузкия проток, и заплахи, насочени към гражданската инфраструктура.

В неделя на Великден Тръмп публикува съобщение, изпълнено с ругатни, в Truth Social:

"Вторник ще бъде Ден на електроцентралата и Ден на моста, всичко това в едно, в Иран. Няма да сте виждали нищо подобно!!! Отворете протока, луди копелета, или ще живеете в Ада - ПРОСТО ГЛЕДАЙТЕ! Слава на Аллах."

Сенаторът Крис Мърфи, демократ от Кънектикът, в неделя призова кабинета да обмисли прилагането на 25-ата поправка, наричайки поста на Тръмп "напълно, напълно откачен".

25-ата поправка никога не е била използвана за отстраняване на действащ президент; най-честото ѝ приложение е временно прехвърляне на власт по време на медицински процедури.

Всяко прилагане на поправката би изисквало официални действия от вицепрезидента и мнозинството от кабинета, последвани от потенциално участие на Конгреса - процес с множество правни и политически препятствия.

Критиците на пазарите за прогнози твърдят, че платформи като Kalshi могат да усилят политическата паника, като монетизират спекулациите, докато поддръжниците на пазарите за прогнози възразяват, че те предоставят прозрачни индикатори в реално време за обществените очаквания в моменти на несигурност.