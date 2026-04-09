Служител подпали склад заради ниска заплата ВИДЕО

Служител на склад беше арестуван по подозрение за палеж, след като в сградата в Онтарио, Калифорния, избухна масивен пожар. Твърди се, че той не е бил доволен от заплащането си.

Пожарът е избухнал около 00:30 ч. във вторник, а над 100 пожарникари са реагирали на сигнала, борейки се с пламъците. които се виждаха от километри. Пламъците в склада на Kimberly-Clark, който се голям около 1,2 милиона квадратни фута, бушували няколко часа.

Видеоклип в социалните мрежи, публикуван от акаунта на заподозрения, го показва как държи запалка и подпалва палети с тоалетната хартия.

"Може да не ни плащате достатъчно, за да живеем, но тези скапани евтини... Ето ви инвентара", се чува да казва някой във видеото. "Всичко, което трябваше да направите, е да ни платите достатъчно, за да живеем. Всичко, което трябваше да направите, беше да ни платите достатъчно, за да живеем, по дяволите."

Жителят на Хайленд, 29-годишният Шамел Абдулкарим, беше арестуван и обвинен по множество обвинения, В горния ляв ъгъл на видеото в социалните мрежи се вижда, че акаунтът носи името на Абдулкарим.

Въпреки че никой не е пострадал от пожара, 175 пожарникари и 20 пожарни са били на място, за да потушат пожара. 12 часа по-късно екипите все още са обливали мястото с вода

Шофьорът на мотокар Алехандро Монтеро разговарял с Абдулкарим 15 минути преди да започне пожарът, съобщават от CBS News.

"Току-що го срещнах онази нощ. Той ми помагаше да натоваря ремаркето си", разказа Монтеро. "Работихме заедно с него точно там два часа преди почивката, а след това точно по време на почивката... отидох до колата си и тогава се случи."

Монтеро каза, че след като всички са евакуирани и е имало преброяване, Абдулкарим не е бил там.

"В началото бяхме малко притеснени за него, знаете, така че не знам, предполагам, че бяхме много ядосани. Загубихме работата си – това, той причини това на всички. Той постави всички в това положение", каза Монтеро. Не можех да повярвам, да. Не можех да повярвам."

Снимките показват яркооранжеви изпарения, изригващи от склада. Жителите наблизо съобщиха онлайн, че пламъците се виждат отдалеч.

"Беше повече от "Уау", беше като "О, Боже мой. Трябва да бягаме", каза съседката Тери Круз пред ABC News. "Да, защото беше просто голям пожар."

Абдулкарим е задържан без право на гаранция в центъра за задържане West Valley в Ранчо Кукамонга. Заподозреният е идентифициран като служител на NFI Industries, дистрибутор на трети страни за компанията за тъкани Kimberly-Clark.