Работят ли бонусите за служителите на Ryanair, "ловящи" нарушители с големи багажи?

Преминаването покрай персонала на авиокомпанията на изхода за заминаване с леко по-голям багаж може да се усеща като малка победа. Но строгият подход изглежда дава дивиденти: паричните бонуси на Ryanair за персонала, който хваща пътници, опитващи се да се качат на борда с по-голям ръчен багаж, са намалили броя на нарушителите.

Майкъл О'Лиъри заяви, че тези 2,50 евро, които ирландската авиокомпания дава на персонала на летището за всеки хванат багаж, са намалили драстично броя на нарушенията.

Пътниците на Ryanair, които пристигат на изхода с ръчен багаж, който не се побира в контролера за размери, получават етикет и багажът им се поставя в багажното отделение на самолета, като им се начислява такса до 75 паунда.

Миналата година О'Лиъри премахна ограничението от 80 евро на месец за бонуси, за да насърчи персонала да спира повече багаж, и увеличи бонуса за багаж от 1,50 евро, заявявайки, че няма да се извини за това, че иска да хванат "хора, които мамят системата".

"От около пет години предприемаме мерки срещу хората с по-големи багажи. Броят им е много малък. Преди около 0,5% от пътниците се появяваха с извънгабаритна чанта. Сега сме намалели до по-малко от 0,1%", обясни изпълнителният директор на Ryanair Group на пресконференция в Рим. "Хората са наясно. Винаги е едно и също: "Ах, само колелцата стърчат". Ако не се вписва в размера, дори само дръжката, колелцата или нещо друго да стърчи, значи е твърде голямо и ще ви таксуват."

Авиокомпанията позволява малък багаж с размери 40 см x 30 см x 20 см безплатно на борда, а клиентите могат да платят за допълнителен по-голям багаж в кабината. Като се има предвид, че около 200 милиона души годишно летят с Ryanair, репресиите означават, че по-малко от 200 000 пътници годишно вече са таксувани.

"Колкото повече PR получавате, толкова повече намаляват числата", добави О'Лиъри.

В отговор на по-строгите правила някои компании, като Primark, пуснаха сакове и чанти, "одобрени" от Ryanair". О'Лиъри каза:

"Има цяла индустрия от хора, които произвеждат чанти, за да ви помогнат да избегнете таксите за багаж на Ryanair, и Ryanair е точно зад вас, казвайки "ура, продължавайте"."

Потребителската група Which? заяви, че политиката за багаж е "изключително строга". Тя цитира едно четиричленно семейство, на което са били начислени 400 паунда на изхода, след като не са проверили правилата.

Which? добави, че много хора са били глобени "само защото колелата или джобът с цип отпред са били леко извън измервателната клетка на авиокомпанията".

О'Лиъри подчерта, че никога не е бил наказван:

"Аз съм най-послушният пътник."

Стимули за хванат по-голям багаж

От началото на зимния авиационен сезон през миналия ноември се увеличиха стимулите за наземния персонал да идентифицира пътници, които нарушават ограничението за безплатен багаж с Ryanair. Авиокомпанията има ограничение от 40 x 30 x 20 см за "личен предмет". Обемът наскоро се увеличи от 40 x 20 x 25 см в резултат на споразумение между европейските авиокомпании за приемане на нов минимален размер за ръчен багаж.

Наземният персонал на натоварените летища се възнаграждаваше с плащане от €1,50 за всяка чанта, която е твърде голяма, с таван до €80 на месец, който също падна.

Тогава О'Лиъри обясни:

"99,9% от пътниците на Ryanair спазват правилата за багаж, няма проблеми. Тези 0,1% трябва да се отървем от тях. Трябва да се отървем от тези големи чанти. Всички трябва да играят по правилата и тогава няма да има проблеми, но ще продължим да хващаме повече хора. Нашият персонал на изходите – ние ги стимулираме сега. Те получават 1,50 евро за всеки голям багаж, който намерят. Ще увеличим това до 2,50 евро вероятно от ноември, главно защото намират все по-малко и по-малко големи чанти, защото все повече хора спазват правилата. Колкото повече можем да направим това и да го елиминираме, толкова по-бързо ще бъде качването на борда, толкова по-бързи ще бъдат обработките и толкова по-ефективна ще бъде Ryanair като цяло – и ние ще продължим да предаваме тази ефективност под формата на ниски цени."