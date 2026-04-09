Пентагонът обяви война на папа Лъв, отправял враждебни атаки срещу Тръмп

Папа Лъв XIV може да не посети САЩ, докато Доналд Тръмп е президент, според информация, цитираща спорна среща между висш служител на Ватикана и служители на Пентагона.

Първият папа американец е откровен в критиките си към политиките на Тръмп, особено по отношение на имиграцията и войната. Католическият лидер осъди войната в Иран и заяви, че отношението на администрацията на Тръмп към имигрантите е неуважително.

В понеделник The Free Press съобщи, че след годишното обръщение на папата към дипломатическия корпус на Ватикана през януари, в което той критикува търсещите конфликти държави по света, Министерството на отбраната на САЩ е поканило кардинал Кристоф Пиер да дойде в Пентагона, за да даде оляснение. По това време Пиер е бил личен пратеник на папа Лъв в Съединените щати.

Искането на Пентагона да се срещне с представител на Ватикана се счита за "безпрецедентно"

Според служители на Ватикана и САЩ, информирани за срещата, Пентагонът е критикувал януарските изявления на папата, тълкувайки ги като враждебни атаки срещу политиката на Тръмп.

Един служител на Ватикана заяви пред The ​​Free Press, че Пентагонът е особено разгневен от очевидното преосмисляне от страна на папата на "доктрината Донроу" - версията на Тръмп на доктрината Монро, която постановява САЩ да бъдат безспорният контролер на Западното полукълбо.

Според съобщенията, Пентагонът е реагирал на изявлението на папата, като е заявил, че "дипломацията, която насърчава диалога и търси консенсус между всички страни, се заменя с дипломация, основана на сила, независимо дали от отделни лица или групи съюзници".

След срещата папата е отказал поканата на Тръмп да присъства на събития, отбелязващи 250-годишнината на нацията.

Вместо да прекара Четвърти юли в САЩ, папата ще посети Лампедуза, малък остров в Средиземно море, който се превърна във входна точка за африкански мигранти, опитващи се да стигнат до Европа.

Служител на Ватикана заяви пред The ​​Free Press, че папата няма планове да посещава САЩ, докато Тръмп е на власт.

"Папата вероятно никога няма да посети Съединените щати, докато тази администрация е на власт", ​​е казал служителят.

Все още няма коментар от Светия престол.

"Описанието на срещата от The ​​Free Press е грубо преувеличено и изопачено. Срещата между представители на Пентагона и Ватикана беше разумен разговор. Ние изпитваме само най-голямо уважение и приветстваме продължаващия диалог със Светия престол", заяви служител на Министерството на отбраната пред The Independent.

Неподчинението на папата срещу Тръмп продължава и след тази среща

След като Тръмп публикува заплаха в социалната мрежа "Truth", че ще унищожи цялата иранска цивилизация, папата издаде изявление, в което нарече думите на президента „наистина неприемливи“.

"Днес, както всички знаем, беше отправена заплаха и към целия народ на Иран. И това е наистина неприемливо", каза папата пред репортери в Италия във вторник, само часове преди Тръмп да обяви, че е постигнато двуседмично примирие с Иран.

Папата продължи, казвайки, че "със сигурност има въпроси на международното право, но още повече, това е морален въпрос, който засяга доброто на народа като цяло, в неговата цялост".

По време на обръщението си в сряда папата заяви, че приветства примирието между Иран и САЩ.

"В светлината на тези скорошни часове на голямо напрежение за Близкия изток и за целия свят, с удоволствие приветствам обявяването на незабавно двуседмично прекратяване на огъня", каза той.

Роденият в Америка папа се изказа и след като министърът на отбраната Пийт Хегсет настоя да смеси своята войнствена версия на християнството с ролята на висш американски военен служител. През март Хегсет призова американците да се молят за победа на САЩ в Иран "в името на Исус Христос". Папата отговори на това изявление, като заяви, че Исус "не слуша молитвите на онези, които водят война, а ги отхвърля".

На Великден папата призова за глобален мир.

"В този ден на празненство нека изоставим всяко желание за конфликт, господство и власт и нека помолим Господ да даде своя мир на разкъсвания от война свят", каза той в своето великденско обръщение.

В същия ден - честван от християните като денят, в който Христос възкръсна от мъртвите след разпятието си, плащайки за греховете на човечеството и отваряйки пътя за изкупление и прошка - Тръмп отправи заплаха, изпълнена с ругатни, да унищожи инфраструктурата на Иран.

"Вторник ще бъде Ден на електроцентралата и Ден на моста, всичко това едновременно, в Иран", написа Тръмп. "Няма да има нищо подобно!!! Отворете проклетия проток, луди глупаци, или ще живеете в Ада - ПРОСТО ГЛЕДАЙТЕ! Слава на Аллах."