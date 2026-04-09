Пентагонът обяви война на папа Лъв, отправял враждебни атаки срещу Тръмп

Папа Лъв XIV може да не посети САЩ, докато Доналд Тръмп е президент, според информация, цитираща спорна среща между висш служител на Ватикана и служители на Пентагона.
Първият папа американец е откровен в критиките си към политиките на Тръмп, особено по отношение на имиграцията и войната. Католическият лидер осъди войната в Иран и заяви, че отношението на администрацията на Тръмп към имигрантите е неуважително.
В понеделник The Free Press съобщи, че след годишното обръщение на папата към дипломатическия корпус на Ватикана през януари, в което той критикува търсещите конфликти държави по света, Министерството на отбраната на САЩ е поканило кардинал Кристоф Пиер да дойде в Пентагона, за да даде оляснение. По това време Пиер е бил личен пратеник на папа Лъв в Съединените щати.
Искането на Пентагона да се срещне с представител на Ватикана се счита за "безпрецедентно"
Според служители на Ватикана и САЩ, информирани за срещата, Пентагонът е критикувал януарските изявления на папата, тълкувайки ги като враждебни атаки срещу политиката на Тръмп.
Един служител на Ватикана заяви пред The Free Press, че Пентагонът е особено разгневен от очевидното преосмисляне от страна на папата на "доктрината Донроу" - версията на Тръмп на доктрината Монро, която постановява САЩ да бъдат безспорният контролер на Западното полукълбо.
Според съобщенията, Пентагонът е реагирал на изявлението на папата, като е заявил, че "дипломацията, която насърчава диалога и търси консенсус между всички страни, се заменя с дипломация, основана на сила, независимо дали от отделни лица или групи съюзници".
След срещата папата е отказал поканата на Тръмп да присъства на събития, отбелязващи 250-годишнината на нацията.
Вместо да прекара Четвърти юли в САЩ, папата ще посети Лампедуза, малък остров в Средиземно море, който се превърна във входна точка за африкански мигранти, опитващи се да стигнат до Европа.
Служител на Ватикана заяви пред The Free Press, че папата няма планове да посещава САЩ, докато Тръмп е на власт.
"Папата вероятно никога няма да посети Съединените щати, докато тази администрация е на власт", е казал служителят.
Все още няма коментар от Светия престол.
"Описанието на срещата от The Free Press е грубо преувеличено и изопачено. Срещата между представители на Пентагона и Ватикана беше разумен разговор. Ние изпитваме само най-голямо уважение и приветстваме продължаващия диалог със Светия престол", заяви служител на Министерството на отбраната пред The Independent.
Неподчинението на папата срещу Тръмп продължава и след тази среща
След като Тръмп публикува заплаха в социалната мрежа "Truth", че ще унищожи цялата иранска цивилизация, папата издаде изявление, в което нарече думите на президента „наистина неприемливи“.
"Днес, както всички знаем, беше отправена заплаха и към целия народ на Иран. И това е наистина неприемливо", каза папата пред репортери в Италия във вторник, само часове преди Тръмп да обяви, че е постигнато двуседмично примирие с Иран.
Папата продължи, казвайки, че "със сигурност има въпроси на международното право, но още повече, това е морален въпрос, който засяга доброто на народа като цяло, в неговата цялост".
По време на обръщението си в сряда папата заяви, че приветства примирието между Иран и САЩ.
"В светлината на тези скорошни часове на голямо напрежение за Близкия изток и за целия свят, с удоволствие приветствам обявяването на незабавно двуседмично прекратяване на огъня", каза той.
Роденият в Америка папа се изказа и след като министърът на отбраната Пийт Хегсет настоя да смеси своята войнствена версия на християнството с ролята на висш американски военен служител. През март Хегсет призова американците да се молят за победа на САЩ в Иран "в името на Исус Христос". Папата отговори на това изявление, като заяви, че Исус "не слуша молитвите на онези, които водят война, а ги отхвърля".
На Великден папата призова за глобален мир.
"В този ден на празненство нека изоставим всяко желание за конфликт, господство и власт и нека помолим Господ да даде своя мир на разкъсвания от война свят", каза той в своето великденско обръщение.
В същия ден - честван от християните като денят, в който Христос възкръсна от мъртвите след разпятието си, плащайки за греховете на човечеството и отваряйки пътя за изкупление и прошка - Тръмп отправи заплаха, изпълнена с ругатни, да унищожи инфраструктурата на Иран.
"Вторник ще бъде Ден на електроцентралата и Ден на моста, всичко това едновременно, в Иран", написа Тръмп. "Няма да има нищо подобно!!! Отворете проклетия проток, луди глупаци, или ще живеете в Ада - ПРОСТО ГЛЕДАЙТЕ! Слава на Аллах."