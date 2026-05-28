Зоуи Кравиц няма да бърза със сватбата

Хари Стайлс и Зоуи Кравиц не бързат да се женят. 37-годишната актриса и 32-годишният певец засега се наслаждават на годежа си и все още не мислят за сватбата.

Скоро Зоуи присъства на първия концерт от турнето на Хари "Together Together", който беше в Амстердам. Звездата се радва да подкрепя своя любим.

"Тя беше развълнувана да го подкрепи на откриващата вечер в Амстердам. Тя харесва музиката му и обича да го вижда как изнася изпълнения на живо. Те просто си прекарват страхотно заедно. Тя е щастлива, но сравнително потайна за годежа. Тя въобще не говори за сватбата", обясни източник на "People".

