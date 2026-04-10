Стачка в "Луфтханза", стотици полети са отменени

Стачкува кабинният персонал

10.04.2026 | 08:15 ч. 6
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Кабинният персонал на германската авиокомпания "Луфтханза" започна стачка в полунощ, предаде ДПА, като се позова на синдикален говорител.

Около 20 000 стюарди и стюардеси са призовани да не работят до 22 ч. днес централно европейско време (23 ч. българско време).

Това е третата голяма стачка тази година в най-голямата германска авиокомпания след две вълни от стачни действия на пилоти.

"Луфтханза" обяви мерки за справяне със ситуацията, но вече предварително е отменила стотици полети.

Стачката засяга и регионалното дъщерно дружество на компанията "Сини лайн".

Хронология на хаоса: Защо "Луфтханза" стачкува отново?

Настоящата стачка на кабинния персонал на "Луфтханза" не е изолирано събитие, а част от ескалиращ конфликт между ръководството на авиокомпанията и синдикатите в Германия. Основното искане на служителите е свързано с увеличение на заплатите с 15%, както и изплащане на еднократни бонуси за компенсиране на високата инфлация през последните две години.

Въпреки че "Луфтханза" отчете рекордни печалби за изминалата финансова година, синдикатите твърдят, че персоналът не усеща този успех в доходите си, докато натоварването в секторите на въздушния транспорт се увеличава непрекъснато.

От началото на 2024 г. Германия е парализирана от последователни стачки, които засегнаха не само полетите на националния превозвач, но и наземния обслужващ персонал на летищата, както и държавните железници.

Профсъюзът на кабинния персонал (UFO) настоява за по-добри условия на труд и по-дълги периоди за почивка, посочвайки, че недостигът на кадри води до изтощение на служителите. Конфликтът се задълбочава от факта, че след тежките години на пандемията, когато компанията бе спасена с държавна помощ, сега тя отново е на печалба, което дава на служителите аргументи за по-високо заплащане.

