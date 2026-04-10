Паника в Ирландия заради скъпи горива и риск от недостиг

Паниката при закупуването на бензин обхваща Ирландия, тъй като протестите срещу цените на горивата оставят бензиностанциите на ръба на изчерпване на запасите, съобщава Daily Mail.Шофьорите в Ирландия се втурват да купуват бензин в паника на фона на растящите цени на горивата и протестите, които доведоха до изчерпване на запасите в бензиностанциите.

Цените на петрола скочиха драстично в световен мащаб, тъй като Иран продължава да блокира Ормузкия пролив, а протестиращите излязоха по улиците в Ирландия, за да изискват намеса от страна на правителството за понижаване на цените на горивата.

Цената на литър дизел в Ирландия се е повишила до около 1,86 паунда, а на литър бензин – до около 1,66 паунда, а армията е в готовност, тъй като демонстрантите блокират пътища, ключови рафинерии и разпределителни центрове в опит да окажат натиск върху правителството да намали акциза и данъка върху въглеродните емисии.

Превозвачите и селскостопанските предприемачи започнаха серия от протести във вторник, които прераснаха от бавно движещи се колони по магистралите и ограничен достъп до най-натоварените улици на Дъблин до блокади на горивните депа, които снабдяват половината от страната.

Кадри в социалните медии показаха как полицията предупреждава протестиращите, че могат да бъдат арестувани, ако не се разпръснат мирно от района близо до Рослар Европорт в графство Уексфорд.

Tractors and lorries are blocking streets in central Dublin as people across Ireland protest against rising fuel prices. It shows how the "economic shocks of far away conflicts come home to roost", says Sky's @SMurphyTV ⬇️https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/1TMXtCqKuo — Sky News (@SkyNews) April 7, 2026

Министърът на правосъдието Джим О'Калахан и министърът на отбраната Хелън МакЕнти заявиха, че армията „остава в готовност“ да подпомогне полицията при разчистването на тежкотоварните превозни средства от блокадите.

Протестиращите ограничиха достъпа до голяма нефтопреработвателна рафинерия в Уайтгейт, графство Корк,

както и до складове за гориво в град Голуей и Фойнс, графство Лимерик.

Водещ представител на индустрията предупреди, че броят на изчерпаните площадки за гориво ще стане „много, много по-лош“.

Главният изпълнителен директор на Fuels For Ireland Кевин Макпартланд заяви, че „паническото купуване е напълно завладяло“ и предупреди, че „ще бъдат причинени наистина значителни проблеми с риск от живот“, тъй като доставките на гориво за превозните средства на аварийните служби са застрашени.

Ирландската група за планиране на извънредни ситуации повтори коментарите със „сериозна загриженост“, заявявайки, че може да има въздействие върху наличността на някои жизненоважни услуги, вериги за доставки и обществен транспорт.

Националната група за координация при извънредни ситуации (NECG) заяви, че общите доставки на гориво в Ирландия остават „стабилни и устойчиви“, но заяви, че запушването на ключови маршрути от пристанищата заплашва осигуряването на фураж за животни, торове и други жизненоважни материали, което води до потенциални проблеми с хуманното отношение към животните и заплаха за препитанието в селскостопанския сектор.

Изпълнителната агенция по здравеопазване на Ирландия (HSE) заяви, че прекъсването кара хората да пропускат медицински прегледи и се отразява на предоставянето на домашни грижи и интензивни грижи, като диализа и лечение на рак.

Полицията твърди, че „критични доставки“ са напуснали Рослеър Европорт през нощта след „позитивно и конструктивно взаимодействие с местните протестиращи“ по време на демонстрациите срещу горивата.

Полицията публикува в социалните медии, показвайки редица камиони и влекачи, ескортирани от пристанището с кола.

Полицията заяви, че „е ангажирала и продължава да ангажира широко с участниците в протести срещу горивата в цялата страна, за да улесни мирния протест, като същевременно защитава обществената безопасност“.