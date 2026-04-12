Най-малко 30 души загинаха при паника в цитаделата „Лафериер“ в Хаити

Най-малко 30 души са загинали при паника в северната част на Хаити, съобщиха местните власти, като предупредиха, че броят на жертвите може да нарасне, предаде Ройтерс.

Инцидентът е станал в историческата цитадела „Лафериер“ (Citadelle Laferrière) – крепост от началото на 19 век, изградена след обявяването на независимостта на Хаити от Франция.

По данни на ръководителя на Гражданската защита в Северния департамент Жан Анри Пети паниката е възникнала при входа на обекта, като дъждът е допринесъл за усложняване на ситуацията.

Цитаделата, която е сред най-посещаваните туристически забележителности в страната и е включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, е била препълнена с ученици и посетители по време на ежегодно събитие.

Премиерът Аликс Дидие Филс-Айме изрази съболезнования към близките на жертвите и заяви, че правителството е солидарно със засегнатите в този „момент на траур и голямо страдание“.

Той отбеляза, че сред присъстващите на събитието е имало много млади хора, без да уточни броя или самоличността на загиналите.