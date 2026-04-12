С "ракетна война" две църкви на о. Хиос в Гърция посрещнаха Възкресение ВИДЕО

Хиляди самоделни ракети осветиха нощното небе в село Вронтадос на източнобеломорския остров Хиос късно в Велика събота. Там традиционна "ракетна война" на острова отбеляза православното честване на Великден.

Съперничещи си групи от две местни енории, Панагия Еритиани и Агиос Маркос, започнаха подготовка рано вечерта, с тестови изстрелвания малко след 21:00 часа.

Връхната точка на зрелището достигна малко преди полунощ по време на службата за Възкресение, когато залпове от ракети осветиха небето в драматичен спектакъл.

April 12, 2026

Историята зад "ракетната война"

Вековният обичай остава една от най-отличителните великденски традиции на Гърция, привличайки хиляди посетители на Хиос всяка година, нетърпеливи да станат свидетели на уникалното тържество.

Двете участващи църкви са Свети Марко и Панагия Ейритяни, които стоят само на 400 метра една от друга. Произходът на традицията не е точно проследен - но легендата казва, че произхожда от 1800 г. в османската епоха. По време на турското робство празнуването на Великден се е смятало за твърде рисковано. И така, за да изплашат евентуални нашественици, двете енории от църкви на върха на хълма се съгласили да измислят гениален план. Тази творческа схема включвла двете конгрегации, организиращи брутална война. А за да го направят правдоподобно, те се съгласили да стрелят един срещу друг със смъртоносни оръдия.

Тази традиция вървеше добре до 1889 г., когато турците конфискували оръдията им.

За да преодолеят това, посветените островитяни започнали да правят ракети за същата фалшива война. И именно тази традиция продължава до днес.

Но оттогава целите на "войната" са се променили - двете църкви играят игра, в която се опитват да ударят камбаната на противоположната църква възможно най-много пъти.

Всяка година мачът е обзет от добър спортен дух, завършвайки равенство, създавайки дългоочаквана игра за следващата година.

Жителите обикновено се подготвят месеци предварително, изграждайки хиляди ракети от пръчки и барут. Въпреки че е технически незаконно, полицаите обикновено си затварят очите за сензационния показ.

Клаксон издава звук в 22:00, сигнализирайки началото на битката.