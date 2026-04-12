Ердоган заплаши Нетаняху: Можем да влезем и в Израел

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изостри тона срещу Израел, като заяви, че Турция може да предприеме военна намеса. "Както влязохме в Либия и Карабах, така можем да влезем и в Израел", каза той в телевизионно обръщение.

Изявлението идва на фона на рязко влошаване на отношенията между двете държави, след като Турция внесе обвинителни актове срещу десетки израелски ръководители, посочва bTV.

Прокуратурата в Истанбул изготви обвинение срещу 35 високопоставени израелски представители, сред които премиерът Бенямин Нетаняху, министърът на отбраната Израел Кац, министърът на националната сигурност Итамар Бен Гвир и началникът на Генералния щаб на израелската армия Еял Замир.

Обвиненията са свързани с прихващането през октомври 2025 г. на хуманитарната флотилия "Сумуд", насочена към Газа, при което бяха задържани около 450 души, включително шведската климатична активистка Грета Тунберг.

Прокурорите обвиняват израелските представители в престъпления срещу човечеството, геноцид, изтезания, незаконно задържане и грабеж.

Исканията включват доживотни присъди и допълнителни наказания, достигащи хиляди години затвор. Според обвинението операцията е била „планирано и координирано действие“ на най-високо държавно ниво, а не легитимна мярка за сигурност. Турският министър на правосъдието Акън Гюрлек заяви, че това е доказателство за ангажимента на Турция към международното право.

Отговорът от Израел не закъсня. Премиерът Нетаняху заяви, че страната ще продължи борбата срещу Иран и неговите съюзници, като обвини Ердоган, че ги подкрепя. Министърът на отбраната Кац нарече турския президент "хартиен тигър", а Итамар Бен Гвир реагира остро с обидни коментари. Турското външно министерство отвърна, определяйки Нетаняху като "Хитлер на нашето време", позовавайки се на действията му в Газа и международните разследвания срещу него.

Конфронтацията се развива на фона на по-широко геополитическо напрежение

Турция, макар и остър критик на израелските военни действия, участва и в дипломатически усилия за прекратяване на конфликта в Близкия изток заедно с Египет и Пакистан. В същото време анализатори отбелязват, че съперничеството между Анкара и Тел Авив все повече се пренася към влиянието върху Сирия, където интересите на двете държави отдавна се сблъскват.

Най-малко 112 души са били убити, а още 837 са ранени в Ливан в сряда, след като Израел нанесе вълна от удари, безпрецедентна за настоящата война, според последните данни на ливанското здравно министерство. Волкер Тюрк, върховният комисар на ООН по правата на човека, осъди атаките и заяви, че броят на убитите и ранените е потресаващ.

"Мащабът на убийствата и разрушенията в Ливан днес е не просто ужасяващ. Подобна касапница, случила се само часове след постигането на споразумение за прекратяване на огъня с Иран, е трудно дори да бъде проумяна. Това поставя огромен натиск върху един крехък мир, от който цивилните отчаяно се нуждаят", каза той в изявление, цитиран от France 24.