Голям пожар в Тетевен взе жертва

Огнената стихия изпепели две къщи

30.05.2026 | 15:45 ч. Обновена: 30.05.2026 | 16:07 ч. 0
Голям пожар взе жертва в Тетевен. Две къщи са изгорели при инцидента, станал в ранния следобед, предава NOVA.

Пламъците са тръгнали от къща, в която живеели двама братя. Единият от тях е бил тежко болен и прикован на легло. По непотвърдена информация именно той е загинал при пожара, който се е разраснал и е обхванал още един съседен имот.

На място работят екипи на пожарната, а районът е отцепен от полицията. В гасенето участват два екипа от Тетевен и един от Ябланица.

По информация на МВР пожарът е възникнал в къща, в която е имало множество складирани вещи. Огънят се е прехвърлил към съседния имот, но вече е овладян. Къщата, от която е тръгнал пожарът, продължава да гори.

От полицията не потвърждават къде точно се е намирал загиналият.

