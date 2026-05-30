BGONAIR Live Новини Днес | 53

Франко Неро пред Bulgaria ON AIR: Вярвам, че имам късмет

Звездата от "Джанго" е специален гост на "Златната липа"

30.05.2026 | 16:00 ч. 1

Италианската кинолегенда Франко Неро е в България. Актьорът е специален гост на Международния филмов фестивал "Златната липа", който започва днес в Стара Загора и ще продължи до 3 юни.

"Поводът да дойда тук е, че ще бъда награден на фестивала за ново европейско кино "Златната липа" в Стара Загора. Освен това ще представя и филма, в който участвах. Той е на млад режисьор. "Щастливи дни" е заглавието на този филм", каза Франко Неро.

Актьорът сподели още, че вярва, че късметът е изиграл важна роля в живота и кариерата му.

"Няколко месеца, след като бях участвал в "Джанго", трябваше да пътувам в Япония, Южна Америка, Германия. Хората като ме виждаха, имах такива фенове, които ми късаха дрехите и тогава си казах: "Наистина съм станал известен, при това само на 24-годишна възраст", сподели той пред Bulgaria ON AIR.

Цялото интервю на Анита Иванова с Франко Неро зрителите могат да гледат в понеделник в предаването "Денят ON AIR" от 19:15 ч. с водещ Ганиела Ангелова.

