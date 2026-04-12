Папа Лъв XIV отново настоява за мир, изрази подкрепа към Ливан

Папа Лъв XIV изрази солидарността си с народа на Ливан, като заяви, че съществува "морално задължение" да бъде защитен, и призова враждуващите страни да потърсят мир.
Миналия месец Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток, след като Израел започна преследване на подкрепяната от Иран групировка Хизбула, а ливанските власти съобщиха, че при израелските удари са загинали над 2000 души.
"В тези дни на скръб, страх и непобедима надежда в Бога съм по-близо от всякога до любимия ливански народ“, каза папата пред тълпата на площад „Свети Петър" след молитвата Regina Coeli.
"Принципът на човечността, заложен в съвестта на всеки човек и признат в международното право, предполага морално задължение да се защити цивилното население от жестоките последици на войната", добави той.
Както е правил и в миналото, без да споменава имена, 70-годишният папа призова засегнатите страни да търсят мирно решение, предаде АФП.
Коментарите на Лъв XIV дойдоха, след като Иран и САЩ не успяха да постигнат споразумение по време на преговорите в Пакистан за прекратяване на войната в Близкия изток.
На 11 април по време на молитва за мир, мекогласният папа отправи една от най-острите си критики към войната досега, умолявайки лидерите да прекратят насилието.
"Спрете! Време е за мир! Седнете на масата за диалог и посредничество, а не на масата, където се планира превъоръжаване и се вземат решения за смъртоносни действия! Достатъчно с идолопоклонничеството пред себе си и парите! Достатъчно с демонстрацията на сила! Достатъчно с войната!", заяви той.
Лидерът на 1,4 милиарда католици по света многократно е призовавал за деескалация на настоящата война между САЩ и Израел срещу Иран и за необходимостта от дипломатическо решение.
На 13 април папата заминава за Алжир за началото на 11-дневно турне в Африка, където ще отправи послание за изграждане на мостове с ислямския свят.
САЩ вече дадоха да се разбере, че не са доволни от папата
Един служител на Ватикана заяви пред The Free Press, че Пентагонът е особено разгневен от очевидното преосмисляне от страна на папата на "доктрината Донроу" - версията на Тръмп на доктрината Монро, която постановява САЩ да бъдат безспорният контролер на Западното полукълбо.
Според съобщенията, Пентагонът е реагирал на изявлението на папата, като е заявил, че "дипломацията, която насърчава диалога и търси консенсус между всички страни, се заменя с дипломация, основана на сила, независимо дали от отделни лица или групи съюзници".
След срещата папата е отказал поканата на Тръмп да присъства на събития, отбелязващи 250-годишнината на нацията.
Вместо да прекара Четвърти юли в САЩ, папата ще посети Лампедуза, малък остров в Средиземно море, който се превърна във входна точка за африкански мигранти, опитващи се да стигнат до Европа.
Служител на Ватикана заяви пред The Free Press, че папата няма планове да посещава САЩ, докато Тръмп е на власт.