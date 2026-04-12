Папа Лъв XIV отново настоява за мир, изрази подкрепа към Ливан

Папа Лъв XIV изрази солидарността си с народа на Ливан, като заяви, че съществува "морално задължение" да бъде защитен, и призова враждуващите страни да потърсят мир.

Миналия месец Ливан беше въвлечен във войната в Близкия изток, след като Израел започна преследване на подкрепяната от Иран групировка Хизбула, а ливанските власти съобщиха, че при израелските удари са загинали над 2000 души.

"В тези дни на скръб, страх и непобедима надежда в Бога съм по-близо от всякога до любимия ливански народ“, каза папата пред тълпата на площад „Свети Петър" след молитвата Regina Coeli.

"Принципът на човечността, заложен в съвестта на всеки човек и признат в международното право, предполага морално задължение да се защити цивилното население от жестоките последици на войната", добави той.

Както е правил и в миналото, без да споменава имена, 70-годишният папа призова засегнатите страни да търсят мирно решение, предаде АФП.

Коментарите на Лъв XIV дойдоха, след като Иран и САЩ не успяха да постигнат споразумение по време на преговорите в Пакистан за прекратяване на войната в Близкия изток.

На 11 април по време на молитва за мир, мекогласният папа отправи една от най-острите си критики към войната досега, умолявайки лидерите да прекратят насилието.

"Спрете! Време е за мир! Седнете на масата за диалог и посредничество, а не на масата, където се планира превъоръжаване и се вземат решения за смъртоносни действия! Достатъчно с идолопоклонничеството пред себе си и парите! Достатъчно с демонстрацията на сила! Достатъчно с войната!", заяви той.

Лидерът на 1,4 милиарда католици по света многократно е призовавал за деескалация на настоящата война между САЩ и Израел срещу Иран и за необходимостта от дипломатическо решение.

На 13 април папата заминава за Алжир за началото на 11-дневно турне в Африка, където ще отправи послание за изграждане на мостове с ислямския свят.

САЩ вече дадоха да се разбере, че не са доволни от папата

Един служител на Ватикана заяви пред The ​​Free Press, че Пентагонът е особено разгневен от очевидното преосмисляне от страна на папата на "доктрината Донроу" - версията на Тръмп на доктрината Монро, която постановява САЩ да бъдат безспорният контролер на Западното полукълбо.

Според съобщенията, Пентагонът е реагирал на изявлението на папата, като е заявил, че "дипломацията, която насърчава диалога и търси консенсус между всички страни, се заменя с дипломация, основана на сила, независимо дали от отделни лица или групи съюзници".

След срещата папата е отказал поканата на Тръмп да присъства на събития, отбелязващи 250-годишнината на нацията.

Вместо да прекара Четвърти юли в САЩ, папата ще посети Лампедуза, малък остров в Средиземно море, който се превърна във входна точка за африкански мигранти, опитващи се да стигнат до Европа.

Служител на Ватикана заяви пред The ​​Free Press, че папата няма планове да посещава САЩ, докато Тръмп е на власт.