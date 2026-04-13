Чуждестранни лидери поздравиха Мадяр: Унгария избра Европа

Вълна от реакции дойде след победата на Петер Мадяр на изборите в Унгария. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа: "Унгария избра Европа и Европа винаги е избирала Унгария". Тя допълни и че с победата на партията на Мадяр ТИСА Будапеща е показала, че иска да се върне на проевропейския си път.

Председателят на Европейския съвет Антониу Коща каза, че рекордно високата избирателна активност е показала желанието на украинците да имат демокрация.

Украинският президент Володимир Зеленски беше сред първите, които поздравиха лидера на ТИСА. Зеленски обеща да си сътрудничат за по-силна Европа и за насърчаване на мира и сигурността. Досега Унгария на Виктор Орбан блокираше обещания от Европейския съюз заем в размер на 90 милиарда евро за Киев.

Лидерите на Испания, Франция, Великобритания и други европейски държави също приветстваха изхода от вота в Унгария. Италианският премиер Джорджа Мелони поздрави Мадяр, но подчерта, че досега е работила добре със своя приятел Виктор Орбан. Поздравления дойдоха и от полския премиер Доналд Туск. Именно Варшава ще бъде и първата чуждестранна визита на Петер Мадяр, следват Виена и Брюксел, отбелязва БНТ.