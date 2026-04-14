Заразиха деца с ХИВ: Лекари използвали замърсени игли

Мохамед Амин е бил на осем години, когато умира малко след като е дал положителен тест за ХИВ. Треската му е била толкова висока, че е настоявал да спи в дъжда и се е гърчел от болка, "сякаш са го хвърлили в горещо масло“, разказва майка му Сугра.

"Той се караше с мен, но и ме обичаше“, казва 10-годишната Асма, докато коленичи на гроба на по-малкия си брат.

Не след дълго след като брат ѝ се е заразил с вируса, на Асма също е поставена диагноза ХИВ. Семейството ѝ смята, че и двете деца са се заразили от инжекции със замърсени игли по време на рутинно медицинско лечение в правителствена болница в Таунса, провинция Пенджаб, Пакистан.

Те са две от 331 деца, които BBC Eye е идентифицирала като положителни за ХИВ в града между ноември 2024 г. и октомври 2025 г.

След като лекар в частна клиника свърза епидемията с болницата, наречена THQ Taunsa, в края на 2024 г., местните власти обещаха "масирани репресии“ и отстраниха медицинския началник на болницата през март 2025 година, но разследване на BBC Eye вече може да разкрие, че опасните практики за инжектиране са продължили месеци по-късно.

По време на 32 часа заснемане под прикритие в THQ Taunsa в края на 2025 г., екипът на BBC стана свидетел на повторна употреба на спринцовки върху многодозови флакони с лекарства в 10 отделни случая, което потенциално замърси лекарствата вътре.

Липса на контрол

В четири от тези случаи е видяно лекарство от същия флакон, дадено на различно дете. Не се знае дали някое от децата е било ХИВ-позитивно, но тази практика създава ясен риск от предаване на вируса.

"Дори и да са прикрепили нова игла, задната част, която наричаме тяло на спринцовката, съдържа вируса, така че той ще се прехвърли дори с нова игла“, каза д-р Алтаф Ахмед, консултант микробиолог и един от водещите експерти по инфекциозни болести в Пакистан, след като гледа нашите кадри под прикритие.

Въпреки табелите по стените на болницата, показващи безопасна практика за инжектиране, BBC засне персонал, включително лекар, да инжектира пациенти без стерилни ръкавици 66 пъти, а друг експерт ни каза, че нашите кадри подчертават по-широки слабости в обучението за контрол на инфекциите в Пакистан.

Наблюдавахме също как медицинска сестра рови в кутия за изхвърляне на медицински отпадъци без стерилни ръкавици. "Тя нарушава всеки принцип за инжектиране на лекарства“, каза Ахмед.

Но когато показахме нашите кадри на новия медицински началник на болницата, д-р Касим Буздар, той отказа да признае, че са автентични. Той твърдеше, че е възможно да са били записани преди да поеме ръководството или че "този кадри може да са и инсценирани“, и настоя, че болницата му е безопасна за деца.

Огнището започва през 2024 година

Д-р Гул Кайсрани, лекар в местна частна клиника, е първият, който забелязва огнището в края на 2024 г., след като забелязва увеличение на броя на децата, преминаващи през клиниката му, които са дали положителен тест за ХИВ.

Почти всички от 65 до 70 деца, които е диагностицирал, са били лекувани в THQ Taunsa, казва той.

Лекарят си спомня как една майка му е казала, че дъщеря ѝ е била инжектирана със същата спринцовка като братовчедка си, живееща с ХИВ, и че спринцовката след това е била използвана при няколко други деца. Кайсрани казва, че баща му е казал, че е оспорил повторната употреба на спринцовки в THQ Taunsa, но е бил игнориран от медицинските сестри.

BBC Eye е събрала данни от програмата за скрининг за СПИН в провинция Пенджаб, частни клиники и набор от данни, изтекъл от полицията, за да идентифицира 331 деца, които са дали положителен тест за ХИВ в град Таунса между ноември 2024 г. и октомври 2025 г.

Замърсена игла

От извадка от 97 деца с ХИВ, чиито семейства също са били тествани, само четири от майките им са дали положителен тест. Това предполага, че много малко от тези случаи са причинени от предаване от майка на дете. Майката на Мохамед Амин и Асма, Сугра, е дала отрицателен тест за ХИВ - съпругът ѝ е починал преди две години при пътнотранспортно произшествие.

Данните от провинциалната програма за скрининг на СПИН посочват "замърсена игла“ като начин на предаване в повече от половината от всички тези 331 случая, включително този на Асма – за останалите начинът не е посочен.

Правителството на Пенджаб се намеси през март 2025 г., когато заяви, че броят на случаите е 106. Медицинският началник на болница THQ Taunsa д-р Тайяб Фарук Чандио беше отстранен от работа, но BBC Eye може да разкрие, че в рамките на три месеца той отново е работил с деца като старши медицински служител в селски здравен център в покрайнините на Таунса.

Пакистан има един от най-високите нива на терапевтични инжекции в света, много от които медицински ненужни. Хората от широката общественост ги искат, включително за децата си, и лекарите с удоволствие се съобразяват. "Те трябва да поддържат прага за инжекционна практика много висок. Давайте инжекции само за животозастрашаващи заболявания. За леки до умерени заболявания използвайте перорални лекарства", съветва лекар.

Недостигът на лекарства и консумативи също подхранва опасните практики. Търсенето на инжекции може да окаже натиск върху ресурсите, които се разпределят в държавните болници чрез квотни системи, контролирани от техните началници.