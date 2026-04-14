Индия и САЩ готвят "няколко големи сделки"

Моди и Тръмп обсъдиха двустранни сделки и Ормузкия проток

14.04.2026 | 20:37 ч. 5
Снимка: Reuters

Премиерът на Индия Нарендра Моди е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, посветен на двустранното сътрудничество и предстоящи икономически споразумения, предаде PTI.

Според посланика на САЩ в Индия Серджо Гор в следващите дни и седмици се очакват "няколко големи сделки", включително и в енергийния сектор.

Фокус и върху Ормузкия проток

Разговорът между двамата лидери е продължил около 40 минути, като в него е била обсъдена и обстановката около Ормузкия проток - район, който продължава да бъде ключов фактор за глобалните енергийни доставки.

Това е третият телефонен разговор между Моди и Тръмп от началото на годината и първият след последните мирни преговори между САЩ и Иран.

Трети разговор от началото на годината

Предишните два разговора между двамата са били на 2 февруари, когато е бил обсъден напредъкът по търговско споразумение между Вашингтон и Делхи, и на 24 март - във връзка със ситуацията в Близкия изток.

В края на последния разговор Тръмп е отправил приятелско послание към индийския премиер. "Просто искам да знаеш, че всички те обичаме", каза посланикът на САЩ в Индия.

