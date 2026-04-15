Джей Ди Ванс: Орбан е страхотен човек

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс настоя, че е бил прав да организира двудневно посещение в подкрепа на унгарския премиер Виктор Орбан пет дни преди той да бъде отстранен от поста си с убедителната победа на опозиционната партия "ТИСА"

Настоявайки, че Орбан е "страхотен човек", който е свършил "много добра работа", Ванс каза пред Fox News, че е "един от малкото европейски лидери, които сме виждали, който е бил готов да се изправи срещу бюрокрацията в Брюксел".

Макар че е тъжен от факта, че Орбан е загубил, той е сигурен, че САЩ ще "работят много добре" с новото правителство, каза той.

Петер Мадяр, който доведе "ТИСА" до победа, беше критичен към намесата на Ванс, предупреждавайки миналата седмица, че "никоя чужда държава не може да се намесва в унгарските избори".

В понеделник обаче той заяви, че САЩ са "силен и важен" партньор в НАТО и ако президентът Доналд Тръмп или някой друг му се обади, той ще говори с него.

Орбан ще продължи да управлява Унгария като служебен министър, докато Мадяр не положи клетва, а тримата партийни лидери с места в парламента са поканени да се срещнат с президента Тамаш Сульок в сряда.

Сульок има задачата да свика новия парламент на Унгария и да препоръча следващия министър-председател до 12 май, а Мадяр го призова да направи това възможно най-скоро и след това да подаде оставка, наричайки го "марионетка" на правителството на Орбан.

Мадяр предположи, че може да стане министър-председател на 5 май или дори по-рано

От офиса на Сульок ясно заявиха пред унгарските медии, че той няма да подаде оставка, но се очаква да обсъди с тримата партийни лидери кога да свика Народното събрание и да предложи нов министър-председател.

В друго поразително развитие, встъпващият в длъжност министър-председател заяви, че ще се появи по общественото радио и телевизия в сряда преди посещението си при президента.

Мадяр заяви в понеделник, че през цялото време, през което е ръководил основната опозиционна партия в Унгария, никога не е бил допускан в обществената телевизия, докато не е бил поканен в понеделник сутринта, след като е свалил "ФИДЕС" от власт.

Той каза, че е отказал първоначалната покана и е обещал да спре всички новинарски отразявания по обществената телевизия и радио, докато не може да гарантира безпристрастно отразяване. Той говори за наличието на съвет, който да гарантира независимостта на държавните медии, подобен на модела на BBC и други обществени радио- и телевизионни оператори.

Мадяр си е поставил редица задачи веднага щом партията му дойде на власт, след като спечели "супер мнозинство" от 137 места, според последните предварителни резултати.

Въпреки че те не са окончателни, встъпващият в длъжност унгарски лидер смята, че "ТИСА" ще увеличи разликата си в победата. Спечелването на две трети от 199-те места в парламента означава, че правителството има способността да промени конституцията и да отмени промените от ерата на Орбан.

Описвайки Унгария като най-бедния и корумпиран член на Европейския съюз, той казва, че правителството му ще създаде Служба за борба с корупцията и Национална служба за възстановяване и защита на активите, както и ще започне процеса на присъединяване към Европейската прокуратура на ЕС.

Правителството на Виктор Орбан стана известно със система на кронизъм, която позволяваше обществените поръчки да отиват при фаворизирани лица, докато върховенството на закона беше компрометирано от липсата на съдебна независимост.

Мадяр говори за това, че Унгария е ограбена до голо, като милиарди изчезват от държавни договори и корупцията се случва в индустриален мащаб.

Основният му приоритет ще бъде да отключи милиарди евро финансиране и заеми от ЕС, които бяха замразени поради различни проблеми като върховенството на закона и демократичното отстъпление при Орбан.

Приблизително 17 милиарда евро са били спрени, но Унгария също чака одобрение на още 16 милиарда евро за отбранителни заеми.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е разговаряла с Мадяр във вторник и е казала, че "трябва да се свърши бърза работа за възстановяване на върховенството на закона [и] пренареждане с нашите споделени европейски ценности".

Междувременно лидерите на ЕС настояват Унгария да отмени ветото, наложено от Орбан върху 90 милиарда евро помощ за Украйна в седмиците преди изборите.

Мадяр ясно заяви, че не смята ветото за уместно, тъй като Унгария беше една от трите държави, които се отказаха от заема за Украйна миналия декември.

Германският канцлер Фридрих Мерц подчерта, че помощта за Киев трябва да бъде отпусната "много бързо" със смяната на правителството в Унгария. Мерц се срещна с Мадяр по-рано тази година в Мюнхен, а новият унгарски лидер ще направи Берлин една от първите чуждестранни дестинации.