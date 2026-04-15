Тръмп вярва, че "Кола" и "Фанта" убиват раковите клетки ВИДЕО

Президентът Доналд Тръмп твърди, че на почти 80 години все още има "перфектно" здраве. Някои наблюдатели, включително неговият собствен министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, сякаш намират това за трудно за вярване, предвид любовта на президента към бързото хранене и газираните напитки.

"Той пие диетична кола през цялото време", каза Кенеди-младши миналата година. "Той има конструкцията на божество. Не знам как е жив, но е."

Обяснение очевидно дойде от самия Тръмп: според президента газираните напитки убиват рака, съобщава The Times.

Д-р Мехмет Оз, ръководителят на Центровете за Medicare и Medicaid, направи разкритието в подкаста Triggered, чийто водещ е най-големият син на президента, Доналд Тръмп-младши.

Оз, който стана известен в американските домове благодарение на телевизионното си предаване "Шоуто на д-р Оз", разказа на Тръмп-младши за участието си в срещи в Овалния кабинет с Кенеди-младши.

"Боби [Кенеди-младши] и аз обикновено ходим на срещите заедно", заяви д-р Оз. "След това идват диетичните газирани напитки, за които баща ви твърди, че са полезни за него, защото убива тревата, ако се излеят върху трева, следователно трябва да убива раковите клетки в тялото. Бяхме на борда на Air Force One онзи ден. Когато влязох, той имаше Фанта на бюрото си. Попитах го: "Шегуваш ли се?" и той започва да се усмихва смутено да казва: "Знаеш, че това нещо е полезно за мен, убива раковите клетки."

Mehmet Öz: “Trump, diyet gazlı içeceklerin kendisine iyi geldiğini, çünkü çimlerin üzerine döküldüğünde çimleri öldürdüğünü ve bu nedenle vücuttaki kanser hücrelerini de öldürdüğünü savunuyor.”

Тръмп-младши каза, че баща му "може би е на прав път" с теорията за газираните напитки.

"Познавам много хора, които наближават 80-те. Не много от тях имат неговото ниво на енергия, памет и издръжливост", добави Тръмп-младши, въпреки че предложи това да не се приема като правителствена политика.

Оз се съгласи, че Тръмп има здравно досие, което изглежда "сякаш го е продиктувал", твърдейки, че тестостеронът на Тръмп е "до небесата".

Тръмп-младши и Оз обсъдиха и снимката на президента Кенеди-младши и Илон Мъск, които ядат от McDonald's в Air Force One, след като Тръмп спечели изборите през 2024 г. На следващия Ден на благодарността, RFK-младши сподели дигитално променена версия на снимката, на която храната от McDonald's е заменена с угощение за Деня на благодарността.

"Баща ми се храни като американец от работническата класа. Това не е шоу, това е просто това, което прави", каза Тръмп-младши. "Той си беше поръчал Биг Мака и няколко пържени картофки и на практика убеждаваше Боби [да го държи за снимката]... той беше просто като дете, хванато с ръка в буркана за бисквитки."

Тръмп е известен с инсталирането на червен бутон на бюрото Resolute в Овалния кабинет, за да извика служителите на Белия дом да доставят диетична кола в рамките на секунди. В понеделник той беше сниман да получава доставка от McDonald's в Овалния кабинет, за да промотира закона си за "без данък върху бакшишите".