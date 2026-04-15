Екипът на Тръмп не може да се бори с неограничения му достъп до интернет след залез слъце

Съвсем сам през нощта, президентът Доналд Тръмп често посещава Truth Social в малките часове. Това е чист, нефилтриран Тръмп, според наблюдатели от Белия дом, когато няма никой, който да го разсейва, прекъсва или спира.

През деня Сузи Уайлс, неговият началник на кабинета, поддържа стрийминг на живо на сайта му Truth Social на монитор в офиса си по протежение на "коридора на властта" в Западното крило. Тя може да създаде разсейване, за да го отклони от лудории, ако е необходимо.

Корекциите на публикациите или тяхното изтриване са рядкост, но много рядко има мълчаливо признание, че е отишъл твърде далеч, както с образа на Тръмп като Исус, създаден с изкуствен интелект, който той свали след протест тази седмица.

"Вляво от камината в офиса на Сузи Уайлс има голям вертикален видеомонитор и той е живо предаване на публикациите на Тръмп в Truth Social", твърди Крис Уипъл, който интервюира Уайлс дълго за Vanity Fair. "Мисля, че това е просто начин Уайлс да се справи с нещата, защото никой не се опитва да контролира публикациите му в Truth Social. Той е изключен, необвързан, неограничен, що се отнася до Truth Social, и всичко, което могат да направят, е да се опитат да се справят и да контролират щетите - и рядко правят дори това."

В часовете след вечеря, която често се споделя с първата дама Мелания, когато тя е в резиденцията, преди да се оттегли в отделното си спално помещение, персоналът и медиите са свикнали с онлайн развлеченията на Тръмп късно вечер до 1 часа сутринта. Обикновено следва затишие преди публикуване на мислите му, понякога още в 5 часа сутринта.

"Бих казала, че спи по четири до пет часа на нощ", каза лекарят на Тръмп, бившият военноморски лекар Рони Джаксън, по време на първия му мандат. "Вероятно е бил такъв през целия си живот. Той е просто един от онези хора, които просто не се нуждаят от много сън."

Но дори за известна нощен птица като Тръмп беше необичайна тенденция да го видим да публикува половин дузина пъти от 2:35 до 2:38 ч. сутринта и след това отново в 4:10 ч. сутринта в понеделник, което предполага особено неспокойна нощ, отбелязват от The Times.

Причините за безсънието на президента понякога са очевидни - като например размишления върху въпроси за война и мир - но понякога са и по-малко ясни, а последните публикации на Тръмп в малките часове показват, че умът му се връща към проблеми, които са били изместени от разсейващите фактори на деня.

Те попадат в няколко категории:

Подстрекаване на враговете му или злорадство за техните нещастия; повторно публикуване на позитивни медийни статии за себе си или обвиняване на медиите за предполагаеми грешки; налагане на лични обсесии като балната му зала в Източното крило, твърдения за изборни измами или конспиративни теории, подхранващи убеждението му, че е бил злонамерено преследван през първия си мандат или докато е извън поста си, и публикуване или повторно публикуване на изображения, предназначени да станат вирусни.

По-официални публикации, като например препоръки за кандидати на републиканците, се пишат главно за него и се публикуват по време на нормалното работно време.

Ключови членове на персонала са на разположение през деня, за да приемат диктувани публикации от Тръмп, докато той гледа телевизия, което може да действа като вид филтър или поне да даде моментна пауза преди публикуване. Неговият основен преписвач е Натали Харп, която винаги е на разположение в малък офис за избрани асистенти през една от вратите на Овалния кабинет.

Дан Скавино, бивш помощник-мениджър на голф клуб за Тръмп и сега заместник-началник на кабинета, който управляваше акаунтите му в социалните медии по време на първия мандат и сега отговаря за видеоклиповете и меметата за него, се е настанил в първия офис след трапезарията на Овалния кабинет, преди ъгловото помещение на Уайлс. Харп често разпечатва предложена публикация, която Тръмп да прочете, преди да бъде публикувана.

Има дузина членове на екипа за социални медии, освен Каролайн Ливит, прессекретарят, и нейните специалисти по темата за медийни запитвания. Екипът отговаря за бързата реакция, уебсайта на Белия дом и новото му приложение, пуснато миналия месец, и създава меметата като миналогодишната публикация от "Междузвездни войни" от 4 май, на която е много мускулест Тръмп замахва с червен светлинен меч.

"Понякога Дан Скавино и може би още един или двама публикуват вместо него, но почти всичко е Тръмп, а лудите неща винаги са свързани с Тръмп", твърди Уипъл.

Най-големите предизвикателства за персонала са, когато Тръмп се осамоти, както се случи вечерта на 1 декември, в понеделник, когато той направи 158 публикации от 21:00 до полунощ, темп от близо една на минута в продължение на три часа. Много от тях бяха повторни публикации на видеоклипове за неговите политики от Instagram или TikTok, показващи откъде черпи материалите си.

"Ако някой е буден по цяла нощ и чете нещата, това може би е Скавино, но не съм сигурен дали е някой", казва Уипъл. "Скавино ми каза, че е бил просто изумен от денонощната енергия на Тръмп и му е било трудно да се справи."

Уипъл добавя:

"Това е Тръмп в най-автентичния му вид - такъв е, какъвто е, и най-доброто, което Сузи Уайлс може да направи, е просто да се държи, за да не загуби живота си."