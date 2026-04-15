Падането на Орбан е аспирин за европейския мейнстрийм, но само временен

В неделя вечерта в Будапеща най-успешната лаборатория на европейския нелиберализъм беше затворена от хората, които живееха в нея, пише TVP World в текст, анализиращ последствията от загубата на Виктор Орбан на изборите за Европа.

Партията "ТИСА" на Петер Мадяр, която се насочва към конституционно мнозинство с малко над 53% от гласовете, победи действащия президент, който шестнадесет години преобразяваше Унгария по свой образ и подобие и който беше публично хвален и политически подкрепян от Доналд Тръмп, Кремъл на Владимир Путин и крайнодесни лидери в цяла Европа.

Резултатът е момент на шампанско за унгарците, тежък махмурлук за това обединение и временен аспирин за европейския мейнстрийм, който губи позиции от антисистемната политика през по-голямата част от десетилетие. Аспиринът е реален, но такава е и болестта, която не лекува.

Какво загуби крайната десница в неделя

Мащабът на политическите и символични инвестиции, направени за запазването на Орбан на власт, подчертава мащаба на загубата.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отлетя за Будапеща дни преди гласуването, нарече Орбан "мъдър и умен" и обеща да му "помогне" да спечели, докато държавният секретар Марко Рубио каза на премиера през февруари, че "Тръмп е дълбоко ангажиран с вашия успех", според унгарски и американски репортажи. Президентът Тръмп многократно описа Орбан като "велик лидер" сред поредица от суперлативи в множество публикации и коментари в социалните медии.

В изборната сутрин Доналд Тръмп-младши публикува, че унгарците трябва да гласуват за "приятеля и съюзника на баща му", добавяйки, че "един лидер в Европа има директна връзка с Белия дом". До неделя вечерта унгарските избиратели бяха прекратили този призив. Белият дом, който заложи доверието в оформянето на европейските политически резултати, претърпя публично и недвусмислено поражение, без да покаже нищо за намесата си.

За Москва загубите са по-непосредствени. Правителството на Орбан блокира пакета от заеми на ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро, наложи вето върху последователни санкции и, както разкриха изтекли записи от разговорите на външния министър Петер Сиярто със Сергей Лавров през последните седмици на кампанията, споделяше съдържанието на обсъжданията на Съвета на ЕС с Москва.

Унгария не беше просто неудобен съюзник за блока, тя функционираше като разузнавателен актив и машина за вето от името на Кремъл от вътрешността на европейските структури за вземане на решения. Унгарското правителство премахва този актив от първия ден. Когато полският премиер Доналд Туск публикува "Унгария, Полша, Европа. Отново заедно" в X, това беше изявление за това как ще изглежда Европейският съвет от вторник сутринта нататък.

Психологическият ефект върху европейската крайна десница може да се окаже най-трайният от трите. Преди затварянето на секциите, Иван Кръстев, председател на Центъра за либерални стратегии в София, заяви, че поражението на Орбан би имало "невероятно психологическо въздействие" и би сринало възприеманата сила на крайната десница на целия континент. Той беше прав. Експортната стойност на модела на Орбан никога не е била само идеологията, тя е била твърдението, че нелиберализмът, веднъж установен в правителството и вграден в институциите, става електорално неотстраним.

Това твърдение сега е опровергано от електората, който е трябвало да осигури за постоянно.

Защо Унгария не е шаблон?

Проблемът с облекчението, което сега се разпространява сред либералния естаблишмънт на Европа, не е, че е незаслужено. Това е риск от погрешно тълкуване на действително случилото се и че погрешното тълкуване носи реални политически рискове през 2027 г.

Орбан не беше победен от спонтанна промяна в европейското политическо настроение. Той беше победен от натрупване на условия, които не съществуват никъде другаде в Европа в същата комбинация.

Той беше на власт 16 години - достатъчно дълго, за да напълни ключови съдилища с лоялисти, да отслаби независимите надзорни институции и да помогне за концентрирането на голяма част от унгарските медии в силно проправителствен блок.

Всяка от тези интервенции беше предназначена да направи невъзможна отчетността отвътре, за да се гарантира, че корупцията не може да бъде преследвана, че скандалите не могат да бъдат овладяни и че електоралната аритметика ще защити Фидес от нормално демократично наказание.

В продължение на години това работеше, отчасти защото структурните фондове на ЕС, насочвани чрез мрежи за обществени поръчки към кръг от лоялистки олигарси, поддържаха достатъчно пари, за да притъпят народното недоволство.

До 2025 г. този буфер беше изчезнал. ЕС беше замразил милиарди от фондовете за сближаване и възстановяване поради опасения относно върховенството на закона, чуждестранните инвестиции се бяха сринали с повече от 11% само за една година.

Много образовани унгарци вече бяха напуснали страната.

Критичният момент, този, който се губи в празненството, е, че Орбан толкова старателно е ограбил структурните фондове на ЕС на Унгария чрез своите корупционни мрежи, че е изгорил единствения ресурс, който позволява на нелибералните правителства да направят обикновения живот достатъчно поносим, ​​че избирателите да изберат приемствеността пред риска. Парите свършиха преди търпението, но едва-едва.

Естеството на победата на Унгарския парламент също е от значение тук. Мадяр е бивш член на ФИДЕС, който се раздели с управляващия лагер и се кандидатира като консервативен антикорупционен претендент. През цялото време беше дисциплиниран да не се впуска в културни или цивилизационни битки в едно дълбоко консервативно общество, а вместо това се фокусира върху корупцията, разходите за живот, обществените услуги и замразените фондове на ЕС.

Той спечели, защото превърна 16 години натрупано недоволство от разрушени болници, разпадаща се инфраструктура и криза с разходите за живот в консервативен бунт срещу корумпирано консервативно правителство.

Опозицията, която победи Орбан, не дойде отляво - тя дойде от неговия собствен политически свят, от кандидат, който разбираше, че електоратът не е спрял да бъде консервативен; той просто е спрял да бъде готов да плаща цената на неговата специфична версия на консерватизъм.

Предизвикателството на 2027 г.

Франция, Италия, Испания и Полша са изправени пред национални избори през 2027 г. и балансът на силите в Европейския съвет ще зависи до голяма степен от това как ще се развият тези състезания.

Ако антиинтеграционните или крайнодесните партии спечелят или разширят властта си в тези четири страни, те ще имат достатъчно гласове, за да съберат квалифицирано мнозинство в Европейския съвет, достатъчно, за да блокират колективните действия по отношение на разходите за отбрана, подкрепата за Украйна и стратегическата автономия, от които ЕС се нуждае, за да функционира като сериозен геополитически играч в лицето на руската агресия и американската надеждност.

Завръщането на Унгария към Европа незначително подобрява тази картина, но не я променя фундаментално. Френският "Национален сбор" е по-силен от всякога в историята си, със или без Марин льо Пен в бюлетината.

В Италия Джорджия Мелони вече е на власт и досега е управлявала отношенията си с ЕС достатъчно внимателно, за да изглежда стабилна преди следващото гласуване.

В Полша дясното пространство се развива, а не изчезва, като партиите отдясно на "Право и справедливост" (ПиС) надграждат инерцията от силното представяне на Конфедерацията и други антисистемни течения в президентската надпревара през 2025 г.

Основните условия, движещи голяма част от тази вълна от подкрепа на десницата - стагнация на заплатите, деиндустриализация, натиск върху разходите за живот и безпокойство от имиграцията - остават незасегнати от нищо, което се случи в Унгария в неделя.

Победата на Мадяр също не променя нищо в структурната уязвимост на Европейския съвет към обструкция от едно решително правителство в области, които все още изискват единодушие, като например ключови аспекти на външната и сигурностната политика. Правилата, които позволиха на Орбан да наложи вето върху помощта за Украйна и да пренасочи обсъжданията на ЕС към Москва, са непроменени.

Друга малка държава членка или бъдеща такава може да попадне в същата роля, стига Москва да остане противник и единодушието да се запази. Геополитиката, която направи възможни шестнадесет години обструкция от страна на Орбан, остава точно такава, каквато беше в събота.

Истинският въпрос

Аспиринът е взет и облекчението е истинско. Това, което Унгария всъщност показва, е, че един нелиберален проект става уязвим, когато спре да дава резултати и изчерпва парите, които някога е използвала, за да прикрие този провал.

Това, което не ни казва, е защо толкова много избиратели във Франция, Италия, Испания и Полша намират антисистемното предложение на крайнодесните популисти за толкова убедително много преди собствените им правителства да са имали шестнадесет години, за да ги доведат до тази точка.

Докато водещите партии не се ангажират честно с този въпрос, празненствата в Брюксел са звукът на хора, които бъркат битка с победа.

Анализът е на Стюарт Доуъл - политически редактор в TVP World.