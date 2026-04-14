Възможно е изборите в Унгария да окажат влияние върху вота у нас

Възможно е изборите в Унгария да окажат влияние върху предстоящите избори у нас, прогнозира медийният експерт доц. Георги Лозанов пред Нова Нюз. Според него в политическа ситуация у нас има три ниши от геополитическа гледна точка.

„Едната е проевропейската, която е продемократична, присъстваща само в Западна Европа, противоположната ниша е „Путиновата” и по средата има ниша тип „Орбанова”, където се доближават интересите и позициите на Путин и Тръмп”, обясни доц. Лозанов и допълни, че най-характерният представител в средната ниша е Румен Радев с неговата партия.

По думите му въпросът е дали вотът, който свали Виктор Орбан в Унгария, ще разколебае правенето на политика в тази ниша, или ще е тласък за това България да гарантира „новия Орбан” и да поеме досегашната функция на Унгария чрез правителство на Радев.

Според политолога доц. Стойчо Стойчев все още има време за изненади, въпреки че остават броени дни до изборите у нас. „Възможно е в останалите три дни да се появи някакъв скандал, с който да се направи опит малките партии, които са близо до бариерата, но са под нея, да бъдат вкарани в Народното събрание”, коментира той.

По думите на политолога изборите в Унгария могат да повлияят на тези у нас като се мобилизират младите. Дали ще се появи вълна, каквато имаше по време на декемврийските протести, е въпрос на инфраструктура, технология и финанси, допълни доц. Стойчев

Медийният експерт доц. Лозанов коментира, че изборите в Унгария окуражават проевропейския вот, а твърда проевропейска позиция, в която няма елементи на скептицизъм, е само тази на ПП-ДБ. Според него от ГЕРБ нямат твърда проевропейска позиция, защото се подписали под Съвета за мир на Тръмп.

Доц. Стойчев каза, че до голяма степен гласуването в Унгария може да бъде изтълкувано като желание за поколенческа промяна в политическото представителство.

„Ако у нас има вълна да се изкопира Унгария, тя би облагодетелствала ПП-ДБ, въпреки че има и други проевропейски партии в политическия спектър у нас и от ляво, и от дясно, но те се свързват с управлението през последните 12 години”, коментира политологът. Според него от друга страна в България има резерв от руски сантимент, какъвто никога не е имало в Унгария и този у нас не гласува, а може да налее гласове в проекта на Румен Радев.