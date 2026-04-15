Нов закон позволява на Путин "законно" да изпраща войски в други страни

Държавната дума, долната камара на руския парламент, прие на първо четене законопроект, който ще позволи на президента Владимир Путин "законно" да изпраща войски в други държави под претекст за "защита на правата на гражданите на Руската федерация".

Ръководителят на Комисията по отбрана на руската Държавна дума Андрей Картаполов заяви, че законопроектът ще гарантира защитата на правата, свободите и законните интереси на руснаците, както и на руските организации "срещу незаконни нарушения от чужбина". Общо руските закони преминават през три четения, пишат The Moscow Times.

В обяснителната бележка към проектозакона се посочва, че той е разработен "с цел защита на правата на гражданите на Руската федерация в случай на техния арест, задържане, наказателно преследване или други форми на преследване". Това са мерки, предприети от съдилища в други държави, както и от международни съдебни органи, които Москва не признава ("чиято юрисдикция не се основава на международен договор на Руската федерация или резолюция на Съвета за сигурност на ООН, приета при упражняване на правомощията, предвидени в Глава VII от Устава на ООН", се казва в текста).

"Нулева фаза" на евентуален конфликт

Законопроектът беше внесен в Държавната дума, след като НАТО и европейските разузнавателни служби вече многократно предупреждаваха за евентуална подготовка на Русия за конфликт с една или повече страни от алианса. През лятото на 2025 г. ръководителят на германската разузнавателна служба BND предупреди за риска от провокации в балтийските страни, по модела на кримския сценарий, а началникът на френския Генерален щаб, генерал Фабиен Мандон, призова за подготовка за конфронтация с Русия през следващите 3-4 години.

Според експерти от Института за изследване на войната (ISW), "нулевата фаза" на подобна подготовка в Русия вече е започнала: военните окръзи се реорганизират, създават се бази на границата с Финландия, а в Европа се регистрират саботажи, заглушаване на GPS и други предизвикателства.

