Кремъл: Русия очаква прагматични контакти с новото ръководство на Унгария

Руското президентство заяви днес, че уважава вота на унгарците, след като партията на проевропейския консерватор Петер Мадяр победи съюзника на Русия Виктор Орбан, съобщи Франс Прес.

"В Унгария направиха своя избор. Ние уважаваме този избор. Възнамеряваме да продължим прагматичните си контакти с новите унгарски власти", заяви на пресконференция говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от руските агенции.

"Каквито и да са действията на новото ръководство на Унгария, навярно трябва да се въоръжим с търпение и да видим какво ще стане", допълни той.

По думите му вотът няма да повлияе на "развитието на руско-украинския конфликт". Песков изрази мнение, че европейските страни следват политика за продължаване на тази война и че всячески способстват за това тя да не свърши.

