Бомбен атентат беше извършен в Техеран

15.04.2026 | 13:30 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Бомбен атентат беше извършен в иранската столица Техеран, първата експлозия от началото на войната със Съединените щати и Израел, предаде ДПА.

Трима души са били ранени при две експлозии в центъра на града, съобщи иранската информационна агенция "Фарс".

Агенцията посочи, че при атентата са били използвани самоделни взривни устройства, които са нанесли щети на сгради в околността.

Ситуацията е под контрол, заяви местен командир на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция във видео, излъчено от онлайн портала Rouydad24. Той обвини за нападението "предателите на отечеството".

Свързани статии

Според иранските медии се смята, че взривните устройства са били газови. Нито една групировка не е поела отговорност за атаката.

Съобщения за експлозии в Техеран се появиха и в социалните медии.

Прекратяването на огъня във войната влезе в сила преди седмица, след началото на въздушните удари на САЩ и Израел на 28 февруари. 

По време на войната няколко високопоставени ирански политически и военни фигури бяха убити при атаки на Израел и САЩ, включително върховният лидер аятолах Али Хаменей. Иран отвърна с ракетни удари срещу Израел и страни в региона, които са съюзници на САЩ. 

Бомбените атентати са изключително необичайно явление в Ислямската република, отбелязва ДПА.
(БТА)

Тагове:

бомбен атентат Техеран войната в Иран
