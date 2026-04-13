IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 55

Тръмп: Иран иска да сключи мирно споразумение, блокадата на протока започна

Той добави, че преговорите са срещнали пречка по ядрените въпроси

13.04.2026 | 21:13 ч. Обновена: 13.04.2026 | 21:13 ч. 12
БГНЕС/EPA

Американският президент Доналд Тръмп тази вечер заяви, че Иран иска да сключи мирно споразумение, но той няма да се съгласи с никакво споразумение, което позволява на Техеран да има ядрено оръжие, предаде Ройтерс. 

Тръмп добави, че преговорите са срещнали пречка по ядрените въпроси. 

Иран се “обадиха тази сутрин” и “искат постигане на споразумение”,

каза американският президент, но Ройтерс отбеляза, че не може потвърди незабавно това твърдение по независим път.

“Иран няма да има ядрено оръжие”, подчерта Тръмп пред журналисти в Белия дом. “Не може да позволим една държава да изнудва или рекетира света”, добави той. 

Американският президент изрази увереност, че Техеран ще се съгласи с условията на Вашингтон в ядрената сфера. 

“Смятам, че ще се съгласят с това. Почти съм уверен. В действителност съм уверен. Ако не се съгласят, няма да има сделка, никога няма да има сделка”, заяви той. 

Тръмп каза още, че “блокадата” на Ормузкия проток вече е започнала.

В публикация в социалната си мрежа “Трут соушъл” той написа, че вчера 34 кораба са преминали през протока. 

Над 15 американски военни кораба участват в блокадата на Иран в Ормузкия проток, съобщи в. „Уол стрийт джърнъл“, позовавайки се на високопоставен американски служител. 

Според служителя в Близкия изток са разположени самолетоносач, няколко кораби с ракети и десантчици, както и други бойни единици. Изданието отбелязва, че тези кораби са способни да превозват вертолети, които могат да бъдат използвани за поддръжка на бойни операции. Централното командване на САЩ по-рано обяви, че ще започне военноморска блокада на Иран на 13 април. Американските военни възнамеряват да блокират движението на всички кораби, насочващи се към пристанища в ислямската република, както и на тези, които се опитват да отплават от бреговете ѝ.

Блокадата влезе в сила днес в 10:00 ч. източноамериканско време (17:00 часа българско време).

Всеки кораб, влизащ или напускащ блокираната зона без разрешение, е подложен на прихващане, отклоняване и залавяне. Уточнява се, че „блокадата няма да възпрепятства неутралното транзитно преминаване през Ормузкия проток до или от дестинации извън Иран.“

Блокадата „обхваща цялото иранско крайбрежие, включително, но не само, пристанища и нефтени терминали“, се казва в документа, като се добавя, че хуманитарните пратки, включително „храна, медицински консумативи и други стоки от първа необходимост“, ще бъдат разрешени след инспекция.

След края на напрежението с Иран, САЩ могат да се “спрат” на Куба, предупреди още американският президент.

Европа предлага международна коалиция за морска безопасност

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас заяви днес на среща на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк, че ситуацията в Ормузкия проток е ясен аргумент в полза на “силна международна коалиция за морска безопасност”, предаде Ройтерс. 

Тя не посочи конкретно какво ще прави подобна коалиция, но добави, че ЕС отхвърля всякакъв ангажимент, който би ограничил “свободното и безопасно плаване през протока в съответствие с международното право”.

НАТО няма да участва в блокада на Ормузкия проток

Междувременно съюзници от НАТО заявиха, че няма да участват в плановете на американския президент Доналд Тръмп за блокада на Ормузкия проток, като вместо това предложиха да се намесят едва когато сраженията приключат - стъпка, която вероятно ще разгневи Тръмп и ще засили напрежението в алианса, след като американският президент вече обяви намерения да изтегли САЩ от него, отбелязва Ройтерс.

Въпросните държави включително Франция и Великобритания, обаче са категорични, че няма да бъдат въвлечени в конфликта, вземайки участие в блокадата. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Иран САЩ Доналд Тръмп примире
Новини
Виж всички новини
Войната в Иран
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem