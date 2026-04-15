Очаква се Ванс да ръководи евентуален втори кръг от мирни преговори с Иран

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е назначен да ръководи потенциален втори кръг мирни преговори с Иран.

Вицепрезидентът се е срещнал с ирански представители през уикенда, за да разгледат мирно споразумение на фона на двуседмично прекратяване на огъня, договорено от двете страни, но преговорите са приключили без никаква сделка, след като иранците са настоявали за правото да обогатяват уран в продължение на 20 години, заяви президентът Доналд Тръмп.

Въпреки това, Ванс е работил с иранците и техните посредници - заедно със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер - откакто преговорите се провалиха в събота, съобщава CNN.

Сега служители на Белия дом обсъждат подробностите за потенциална втора среща.

"По-нататъшни разговори се обсъждат, но към момента нищо не е насрочено“, каза американски служител пред CNN.

По-рано пред NYT Тръмп заяви, че "нещо може да се случи“ през следващите два дни в Пакистан, където американски и ирански представители се срещнаха за първия кръг от мирни преговори.

Три варианта пред Тръмп

Сега се твърди, че президентът на САЩ обмисля три варианта, за да принуди Иран да се върне на масата за преговори, включително въздържане от директни военни удари, като същевременно поддържа значително военно присъствие на САЩ в региона.

Другите му варианти включват ограничени военни действия, като например целенасочени удари по ядрените, балистичните ракетни и енергийните съоръжения на режима.

Последният вариант е максимална стратегия, насочена към сваляне на режима чрез извършване на атаки срещу висшето иранско ръководство.

Въпреки това, президентът изглежда неохотен да възобнови пълномащабна бомбардировъчна кампания, опасявайки се, че това би довело до допълнително разпалване на напрежението в региона, според Wall Street Journal.

Източници твърдят, че ескалацията рискува да разшири войната в Близкия изток, дори когато икономическото напрежение в САЩ нараства на фона на блокадата на президента Тръмп на Ормузкия проток - тесен воден път, през който преминава една пета от световния петрол.

Покачващите се цени

От началото на войната цените на бензина в САЩ са над 4 долара в цялата страна, а световните цени на петрола са над 100 долара за барел.

Нещо повече, цените на едро в САЩ скочиха миналия месец, тъй като войната повиши цената на енергията.

Ситуацията сега може да стане още по-безсмислена, тъй като Саудитска Арабия предупреди Тръмп, че Иран може да затвори останалите петролни маршрути в Близкия изток в отговор на морската му блокада.

Рияд се опасява, че Техеран може да използва своите хуситски марионетки в Йемен, за да наруши пролива Баб ал-Мандеб, критична артерия, през която преминават 10% от световната търговия между Азия и европейските пазари през Суецкия канал.

Според WSJ Тръмп е изправен пред нарастващ натиск Рияд да вдигне блокадата на Ормузкия проток и да се върне към преговори с Иран.

Али Акбар Велаяти, съветник на върховния лидер на Иран, предупреди на 5 април, че Иран "гледа на Баб ал-Мандеб така, както гледа на Ормузкия проток“.

Ако Вашингтон "се осмели да повтори глупавите си грешки, скоро ще осъзнае, че потокът от световна енергия и търговия може да бъде нарушен с едно-единствено движение“, добави той.

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф също предупреди, че Техеран може да задуши Баб ал-Мандеб, участък, известен с коварното си корабоплаване.