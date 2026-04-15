Европа разработва планове за ново НАТО без САЩ

Европа ускорява разработването на резервен план за НАТО в случай, че Вашингтон се оттегли от алианса, тъй като нараства безпокойството относно надеждността на Америка.

Съобщава се, че служители, работещи по плановете, наречени "Европейско НАТО", се опитват да допълнят американските военни активи с европейски. Плановете, изготвени миналата година, също така целят да поставят европейци в командно-контролните роли на НАТО, съобщава Wall Street Journal.

Участниците подчертаха, че планът не е предназначен да се конкурира със сегашния алианс, а по-скоро да се запази възпирането срещу Путин, ядрената надеждност и оперативната приемственост, дори ако САЩ изтеглят силите си от Европа.

Миналата седмица беше разкрито, че Доналд Тръмп обмисля да накаже членове на НАТО, които според него са били безполезни за САЩ и Израел във войната срещу Иран, като изтегли американските войски от базите на страната.

Предложението би включвало преместване на войски от страните-членки на Организацията на Северноатлантическия договор, считани за несътрудничещи във военната кампания, и прехвърлянето им в държави, които са по-подкрепящи Вашингтон.

През последните седмици Тръмп многократно заплаши да изтегли Америка от 32-членния алианс, след като няколко страни от НАТО отхвърлиха призивите му да помогне за повторното отваряне на жизненоважния Ормузки проток, през който преминават 20% от световния петрол и газ.

Вашингтон има около 84 000 войници, разположени в цяла Европа

Американските бази служат като критичен център на глобални военни операции, както и осигуряват икономически тласък на приемащата страна чрез инвестиции.

Базите, разположени в Източна Европа, служат и като възпиращ фактор срещу Москва.

Така че, докато САЩ остават критични за военното командване, разузнаването и логистиката на НАТО, Европа работи активно, за да поеме по-голям дял от тези отговорности.

На конференцията по сигурност в Мюнхен през февруари генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви:

"През следващите години все повече ще виждаме НАТО, което е по-скоро водено от Европа."

И сега, на фона на конфликта с Иран, Европа се надпреварва да засили своята страна в алианса, след като Тръмп отхвърли НАТО като "хартиен тигър" и определи съюзниците от ЕС като "страхливци".

"Прехвърлянето на тежестта от САЩ към Европа продължава и ще продължи. като част от стратегията на САЩ за отбрана и национална сигурност", каза президентът на Финландия Александър Стуб, един от лидерите, участващи в плановете. "Най-важното е да се разбере, че това се случва, а също и да се направи по много управляван и контролируем начин, вместо САЩ просто бързо да се изтеглят."

Финландският лидер се обади на Тръмп, след като САЩ заплашиха да се оттеглят от алианса, за да го информира за плановете на Европа да поеме повече отговорност за собствената си сигурност и отбрана.

Политическото ускорение на Европа беше обусловено от ключова промяна в германската политика, която прекъсна дългогодишната ѝ зависимост от ядрения чадър на САЩ. Това бележи отклонение от предишния страх, че поемането на по-голяма лидерска роля в НАТО би насърчило намаляване на американските ангажименти за сигурност.

Миналата година обаче канцлерът Фридрих Мерц започна да поставя под въпрос тази гледна точка, след като Тръмп изглеждаше готов да изостави Украйна, което предизвика опасения, че САЩ вече нямат ясни ценности, които да ръководят политиката им в рамките на НАТО, твърдят източници.

Запознати с въпроса, казват, че Мерц не е искал публично да поставя под въпрос алианса, а по-скоро да настоява Европа да поеме по-голяма роля и по-голямата част от отбраната.

Замесени служители заявиха, че други европейски страни, включително Обединеното кралство, Франция, Швеция и Полша, също са съгласни.

Посланикът на Швеция в Германия, Вероника Ванд-Даниелсон, заяви:

"Вземаме предпазни мерки и водим неформални разговори с група съюзници със сходно мислене и ще допринесем за запълване на празнината в НАТО, когато е необходимо."

Един аспект от решаващо значение за успеха на плана, според официални лица, е повторното въвеждане на военната служба

"Няма да давам съвети на никоя европейска държава, но по отношение на гражданското образование, националната идентичност и националното единство вероятно няма нищо", заяви финландският президент Стуб, чиято страна запази военната служба, изоставена от повечето след Студената война.

Междувременно, служители се стремят да увеличат европейското производство на критично отбранително оборудване, като разузнаване, космически технологии, въздушна мобилност и противолодъчни инструменти, където континентът изостава от САЩ.

Отличен пример за тази инициатива е неотдавнашното сътрудничество между Великобритания и Германия за стелт крилати ракети и хиперзвукови оръжия.

Не може да се отрече обаче, че САЩ отдавна са гръбнакът на НАТО

През 2025 г. общите военни разходи на държавите от НАТО достигнаха приблизително 1,5 трилиона долара, като само САЩ представляват над 900 милиарда долара от тази сума.

Преди това се очакваше членовете на НАТО да изразходват поне 2% от БВП за отбрана, число, за което Тръмп отдавна твърди, че трябва да бъде по-високо, което доведе до нова цел от 5% до 2035 г., договорена на срещата на върха на НАТО миналата година.

През 2024 г. САЩ изразходваха около 3,38% от БВП за отбрана, надминавайки само Естония, която изразходва 3,43%, и Полша с 4,12%.

По отношение на военната мощ НАТО като цяло доминира над Русия. Към 2025 г. алиансът разполагаше с около 3,5 милиона активни военнослужещи в сравнение с 1,32 милиона на Русия. Страните от НАТО колективно разполагат с над 22 000 самолета в сравнение с 4292 на Русия, както и с 1143 военни кораба в сравнение с техните 400.

Междувременно, комбинираният ядрен арсенал на САЩ, Великобритания и Франция е малко по-малък, възлизащ на 5692 ядрени бойни глави, в сравнение с 5600 на Русия.

Като цяло, Европа без САЩ не би била беззащитна

Няколко европейски страни от НАТО имат оръжия, които съперничат или надминават руските еквиваленти.

Докато Русия управлява един стареещ самолетоносач, Великобритания командва два модерни самолетоносача, способни да изстрелват стелт изтребители F-35B. Франция, Италия и Испания също управляват самолетоносачи или десантни кораби, способни да изстрелват бойни самолети.

Франция и Великобритания поддържат независими ядрени възпиращи сили, а европейските членове на НАТО колективно управляват около 2000 изтребителя и наземни щурмови самолети, включително десетки F-35.

Въпреки това военни експерти твърдят, че това, което липсва на Европа, не е само човешки ресурси или оборудване, а стратегическите инструменти, които позволяват воденето и поддържането на съвременни войни.

Европеизацията на НАТО "трябваше да се случи по-рано", каза пенсионираният американски адмирал Джеймс Фого пред WSJ. По думите му, въпреки че разполагат със "способности" и "оборудване", те трябва да инвестират и развиват способности по-бързо.

Промяната вече се случва, като европейците поемат по-високи командни роли в НАТО и ръководят предстоящите големи учения, особено по руската граница в скандинавския регион.

Въпреки това, остава значителна празнина в ядреното възпиране и разузнаването.

Европейските представители признават, че корекциите на войските не могат незабавно да заменят американските сателитни, наблюдателни и ракетни системи, които гарантират доверието в НАТО, оказвайки натиск върху Франция и Великобритания да подобрят своите стратегически и ядрени способности.