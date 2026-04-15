САЩ инвестират $617 млн. в нова ПВО система със среден обсег

Dynetics, дъщерно дружество на американския отбранителен гигант Leidos, спечели договор на стойност 617 милиона долара за производство на системи от втория етап на програмата за способности за непряка противовъздушна отбрана (Indirect Fire Protection Capability Increment Two) за американската армия, обяви Министерството на отбраната, цитирано от Defence Blog.

Договорът обхваща производствените поръчки за фискалната 2026 година на една от най-внимателно наблюдаваните програми на армията за многослойна противовъздушна отбрана.

Договорът е структуриран като комбинация от споразумения за „разходи плюс фиксирана такса“ и „фиксирана цена“, като местата на работа и разпределението на средствата се определят при всяка отделна поръчка. Командването за договори на армията в Редстоун Арсенал, Алабама — същата база, където се намира седалището на Dynetics — служи като договорна организация. Очаква се цялата работа по договора да бъде завършена до 30 ноември 2029 г.

Dynetics ще достави пускови системи, модернизирани прототипни пускови устройства, пълни боеприпасни магазини, тренажори за войници, тренировъчни устройства с реалистично тегло, логистични услуги на изпълнителя, първоначални резервни части и инженерни услуги. Тази комбинация от хардуер, оборудване за обучение и поддръжка отразява подход на пълномащабно производство, а не ограничени усилия за разработка — армията не купува само хардуер, а и инфраструктурата, необходима за внедряване и поддръжка на системата в мащаб.

Системата IFPC Increment Two е проектирана да защитава стационарни обекти,

предни оперативни бази и маневриращи сили от многопластова среда на заплахи, която е станала значително по-сложна през последното десетилетие. Системата е насочена срещу крилати ракети, безпилотни летателни системи, включително дронове с различни размери, ракети и определени категории балистични заплахи – точно комбинацията от оръжия, която противниците са демонстрирали на бойните полета от Украйна до Близкия изток. Тя запълва конкретна празнина в архитектурата на противовъздушната отбрана на армията: нивото на къс и среден обсег, където заплахите са твърде бързи и многобройни за леко стрелково оръжие за точкова отбрана, но не изискват пълния капацитет и разходите на батарея „Пейтриот“.

Всяка инсталация от IFPC Increment Two съчетава пускова установка с прехващащи ракети, съхранявани в пълни боеприпасни магазини – запечатани, готови за изстрелване контейнери, които позволяват бързо презареждане, без да излагат операторите на боеприпасите на вражески огън. Устройствата за обучение на войници и симулатори на тегло, включени в този договор, позволяват на екипажите да репетират работата и презареждането на системата, без да изразходват реални прехващащи ракети – критична мярка за контрол на разходите, когато всяка ракета за сражение носи значителна цена.

Използването от Русия на „Шахед“ и балистични ракети „Искандер“ срещу украинската инфраструктура предостави реален стрес тест за западните концепции за противовъздушна отбрана, като многократно демонстрира, че нито една система сама по себе си не е достатъчна и че многослойното, припокриващо се покритие е единственият надежден подход. Армията извлече преки поуки от този конфликт, в резултат на което ускори няколко програми за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Dynetics е бил главен изпълнител на IFPC Increment Two през етапите на разработката, като е работил под ръководството на Програмния изпълнителен офис за ракети и космос на армията, който също се намира в Редстоун Арсенал. Географската концентрация на възлагащия орган, производителя и програмния офис в Хънтсвил е характерна за ролята на базата в Алабама като център на тежестта за развитието на ракетната и противовъздушната отбрана на армията. Редстоун Арсенал е дом на гъста група от отбранителни подизпълнители, програмни офиси на армията и съоръжения на НАСА, които заедно го превръщат в един от най-значимите отбранително-промишлени центрове в Съединените щати.