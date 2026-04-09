Ванс обвини Киев и Москва в "пазарлъци за няколко квадратни километра“

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс твърди, че Русия и Украйна задържат прекратяването на огъня заради незначителна част от територията.

"Това, което бих казал както на руснаците, така и на украинците, е, че в този момент говорим за пазарлъци за няколко квадратни километра територия в едната или другата посока. Струва ли си това да загубим стотици хиляди допълнителни руски и украински млади мъже?“, каза Ванс по време на посещението си в Будапеща.

Руските и украинските сили водят бойни действия по фронтовата линия, простираща се на над 1200 км, четири години след нахлуването на Владимир Путин в европейския му съсед, припомня. Тhe Independent.

Териториите са червени линии за двете страни

Не е ясно как Ванс е стигнал до цифрите в изказванията си. Русия поиска Украйна да се откаже от целия регион Донбас, въпреки че не успя да го превземе със сила, но Украйна все още контролира около 20 процента от Донецк – приблизително 5300 квадратни километра или 2000 квадратни мили.

Това се случва, след като украински дронове удариха руска нефтопомпена станция в Краснодарския край на Крим през нощта, подпалвайки електрическа подстанция на нефтопомпена станция "Кримская“.

Преговори на пауза

В момента мирните преговори между двете страни са на пауза като една от причините е и военният конфлит в Иран, който отнема много от времето на САЩ, който е посредник между Русия и Украйна.