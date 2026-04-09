Владимир Путин открито отхвърли заплахата на Киър Стармър да конфискува санкционирани руски кораби, като изпрати руски военен кораб, който да ги ескортира през Ламанша, пише в ексклузивен материал "Дейли телеграф", чиито журналисти са наблюдавали събитията на място.

Фрегатата "Адмирал Григорович" на Черноморския флот е придружавала два кораба от руския "сенчест флот" в сряда, докато британски военноморски кораб ги е следвал отдалеч. Разположени на борда на кораба "Роял Шарлот", на почти 16 километра от Дувър, журналисти на вестника са наблюдавали как флотилията на Путин преминава покрай южното крайбрежие, докато спомагателният танкер на Кралския флот "Тайдфорс"е изнемогвал след тях.

Миналия месец Стармър даде на специалните сили правомощия да заловят армадата от ръждясали кораби, превозващи незаконно петрол в подкрепа на руската война в Украйна, заявявайки, че "ще удари още по-силно сенчестия флот", ако негови кораби плават през британски води. Великобритания обаче все още не е конфискувала нито един руски кораб, предаде кореспондентът на БНР.

Премиерът Стармър многократно е критикуван за състоянието на Кралския флот и британските въоръжени сили. Бивши британски военни изразяват недоволство от липсата на мерки срещу руските танкери, които продължават доставките на петрол и захранват военната машина на Кремъл. Те дори смятат, че Путин открито се опитва да унижи Великобритания.

Смята се, че "сенчестият флот" на Путин от 700 кораба превозва около 40% от руския износ на петрол, като 544 кораба са санкционирани от Великобритания, информира "Дейли телеграф".