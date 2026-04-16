Русия готви "космически Пърл Харбър" с ядрени оръжия?

Според съобщенията Русия планира да разположи ядрени противосателитни оръжия, способни да задействат "космически Пърл Харбър" - развитие, което представлява заплаха не само за военното предимство на НАТО, но и за цялата глобална дигитална инфраструктура.

Тази информация беше споделена от генерал Стивън Уайтинг, командир на Космическите сили на САЩ, в интервю за The Times на 15 април.

Според генерал Уайтинг Русия възнамерява да разположи ядрена бойна глава в ниска околоземна орбита, между 300 и 1200 мили над Земята. Ходът има за цел да неутрализира западното технологично превъзходство чрез "изравняване на бойното поле", заяви той.

Последиците от подобно разполагане могат да бъдат катастрофални

Една единствена ядрена експлозия в космоса би могла потенциално да унищожи или деактивира до 10 000 спътника, приблизително 80% от глобалната спътникова мрежа. Това би довело до незабавни прекъсвания на GPS, сателитния интернет, мобилните комуникационни услуги и военните разузнавателни и насочващи системи, парализирайки оперативните способности на НАТО.

"Няма да говоря за нашите разузнавателни източници и методи, но очевидно това е доклад, който ни притеснява много", добави генералът.

Според Уайтинг, Съединените щати планират да удвоят инвестициите си в космическа отбрана до 71 милиарда долара годишно. Съюзниците на САЩ също трябва да увеличат разходите си в тази област, ако искат да избегнат "космически Пърл Харбър".

"Космическата област се трансформира фундаментално през последното десетилетие заради заплахите, които сега виждаме в космоса, където Китай и Русия изграждат набор от оперативни космически оръжия", заяви той.

Генералът смята, че следващата голяма война "вероятно ще бъде война, която започва в космоса".

През юни 2025 г. руският спътник Космос-2558, който следи американския разузнавателен спътник USA 326 от близо две години, изстреля нов подспътник, което предизвика сериозна тревога. Според д-р Марко Лангбрук, холандски експерт по проследяване на космоса, този нов обект - наречен Обект C (2025-089C / NORAD 64627) - би могъл потенциално да бъде част от платформа за тестване на оръжия, евентуално оборудвана с противосателитни (ASAT) възможности.

Американски служители и независими анализатори изразиха загриженост относно близостта на Космос-2558 до USA 326 по време на разполагането му, опасявайки се от военните намерения на спътника. Лангбрук, който преди това е подчертавал рисковете от подобни операции, изрази продължаващи опасения, че космическите мисии на Русия, официално класифицирани като "инспекционни операции", всъщност може да прикриват разработването на спящи противосателитни системи.

Има ли тези възможности Русия?

Въпреки това Русия отбеляза значителен спад в космическите си възможности, като процентът на изстрелванията ѝ достигна най-ниското си ниво от ранните дни на човешкото космическо изследване.

По време на Руския космически форум, Лев Зелени, научен директор на Института за космически изследвания към Руската академия на науките, призна, че Русия няма планове за пилотирани полети в далечния космос или до Луната през следващото десетилетие. Вместо това, фокусът сега е върху разработването на нова руска орбитална станция.

"Разбира се, трябва да има руска пилотирана лунна космонавтика, но трябва да намерим някои трудни, нестандартни решения, за да преминем от изоставане към изпреварване", подчерта Зелени.