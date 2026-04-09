Nutella в Космоса: Случайност или най-гениалната безплатна реклама? ВИДЕО

Бурканче Nutella на борда на космическия кораб Orion може би е напълно възможна гледка.

Сцената се разигра на борда на мисията Artemis II на NASA, където бурканчето небрежно се търкаляше от кухнята на космическия кораб, сякаш имаше време за разговор и екип за осветление. В нулева гравитация бурканът се носеше, завърташе се и практически позираше – с етикета напред, перфектно режисиран, пише Fox news.

В рамките на часове клипът се разпространи в социалните медии, а потребителите се възхищаваха на това, че никой маркетингов екип на Земята никога не би могъл да възпроизведе по-добра реклама от това.

"Най-великата безплатна реклама в историята“, пошегува се един потребител.

"Nutella може би току-що получи най-великата реклама… ВСИЧКО БЕЗПЛАТНО!“, пошегува се друг потребител.

Клипът привлече вниманието на маркетинговия екип на Nutella.

"За мен е чест, че пътувах по-далеч от всеки друг продукт в историята. Издигам разпространението на усмивки на нови висоти", написаха от компанията след като клипът стана популярен.

Публикацията включваше емоджита с космически кораби и сърца, които са били гледани близо 200 000 пъти до понеделник вечерта.

Космическият център "Кенеди“ на NASA се включи в забавлението, като написа в публикация в X: "Наслаждавам се на сладки лакомства, докато екипажът ни на Artemis прави сладки снимки на Луната!“

Honored to have traveled further than any spread in history 🚀 Taking spreading smiles to new heights ❤️ pic.twitter.com/vDUJMi1qbS — Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026

Не само астронавтите пишат история

Майкъл Линдзи, президент и главен бизнес директор на компанията майка на Nutella, Ferrero North America, каза пред Fox News Digital, че компанията е "на луната, че най-добрите космически изследователи в света са избрали най-добрата закуска в света“.

Премиерата на буркана с шоколадов комфорт в праймтайма се случи около четири минути преди екипажът на Artemis II да влезе в историята в понеделник, надминавайки рекорда за разстояние на Аполо 13 от 1970 г. от 248 655 мили от Земята.

Екипажът на Artemis II безопасно възстанови контакта с контрола на мисията след планирано 40-минутно прекъсване на комуникациите, докато техният космически кораб Orion преминаваше зад обратната страна на Луната в понеделник.

По време на прекъсването на комуникацията астронавтите се превърнаха в най-изолираните хора в историята, като същевременно направиха най-близкия си подход към Луната на около 4057 мили над нейната повърхност.

След като възстановиха контакта около 19:25 ч. източно време, мисията продължи с друг исторически момент: астронавтите наблюдаваха рядко слънчево затъмнение от близост до Луната, заснемайки изображения на слънчевата корона и множество планети по време на прелитането.

Сега екипажът ще се върне на Земята след четири дни. Капсулата ще се стреми към кацане в Тихия океан близо до Сан Диего на 10 април, девет дни след изстрелването си във Флорида.

Екипажът се състои от четирима астронавти: командир Рийд Уайзман, пилот Виктор Глоувър и специалист по мисията Кристина Кох от NASA, и специалист по мисията Джереми Хансен от Канадската космическа агенция.