Преговори в Ливан: Фарс, прикрит като нещо по-зловещо

На пръв поглед започването на израелско-ливанските преговори в началото на тази седмица изглежда като голямо събитие. В първите преговори лице в лице между ливански и израелски официални лица от повече от 30 години насам, посланиците на трите страни се срещнаха под егидата на държавния секретар Марко Рубио във Вашингтон.

Но въпреки че Тръмп приветства преговорите като „историческа възможност“ за мир, процесът е до голяма степен фарс. На срещата на посланиците, която беше на сравнително ниско ниво, не присъстваха израелски или ливански лица, вземащи решения — и, както можеше да се очаква, тя не доведе до почти никакъв напредък.

Освен това истинските „преговори“ се водят под формата на израелски бомби и артилерийски обстрел. Въпреки споразумението за примирие между САЩ и Иран, сключено преди една седмица, Израел продължава да бомбардира безмилостно Ливан, убивайки стотици цивилни и принуждавайки над един милион ливанци да напуснат домовете си — включително поне 254 убити в цял Ливан още на първия ден от примирието, пише за RS Халед Елгинди, старши научен сътрудник в Програмата за Близкия изток на Института „Куинси“.

Докато Иран настояваше Ливан да бъде включен в това примирие, Израел и САЩ отказаха всякаква връзка. По този начин, след години на настояване, че Иран е в центъра на всички проблеми в региона, от Газа през Ливан до Ирак и Йемен, президентът Тръмп сега казва, че конфликтът между „Хизбула“ и Израел е „отделен сблъсък“.

Това може би е причината много критици в региона да разглеждат тези новозапочнати израелско-ливански преговори предимно като въпрос на оптика,

особено предвид склонността на Тръмп към сензационни заглавия вместо реални постижения. Но самата оптика на преговорите е изключително напрегната за ливанците, създавайки впечатление за нормализиране на отношенията с Израел — ако не и за „капитулация и предаване“ — дори докато той продължава да убива ливанци и да изтребва цели села.

В действителност двете страни преговарят за много различни неща. Лидерството на Ливан е фокусирано върху постигането на примирие, след което могат да бъдат обсъдени други въпроси, включително бъдещето на „Хизбула“. За Израел – и по-широко за администрацията на Тръмп – преговорите не са за примирие, а за условията за разформироването на „Хизбула“.

Досега основното (и може би единственото) искане на Израел е ливанското правителство и въоръжените сили да разоръжат „Хизбула“ и да гарантират, че тя няма да има роля в ливанската политика. Както секретарят Рубио го формулира, преговорите имат за цел „да сложат траен край на 20- или 30-годишното влияние на „Хизбула“ в тази част на света“.

По същество това, което Израел и САЩ търсят, не е мирно споразумение между Израел и Ливан, а споразумение за превръщане на ливанското правителство в нещо като Палестинската автономна власт (ПА), като го ангажират да бъде поддоставчик на Израел по въпросите на сигурността в северната част – което просто не е постижимо.

Разбира се, ролята на „Хизбула“ в Ливан като нещо като „държава в държавата“ е била и остава силно проблематична. Повечето ливански партии биха искали „Хизбула“, която действа едновременно като въоръжена милиция и като голяма политическа партия, да бъде ограничена по някакъв начин. Но макар правителството на Ливан официално да призова за разоръжаване на „Хизбула“, то остава твърде слабо, за да го направи принудително, без да предизвика вътрешни конфликти и вероятно дори гражданска война. Заедно със своите политически съюзници „Хизбула“ и свързаните с нея фракции контролират малко под половината от местата в парламента и са представени в кабинета от двама министри. За добро или за лошо, „Хизбула“ остава дълбоко вкоренена в ливанската политика и общество – реалност, която дори политическото обезглавяване и масивните военни поражения от ръцете на Израел през последните години не можаха да променят.

Това, което израелските и американските официални лица изглеждат неспособни да разберат, е, че централното правителство на Ливан не може да изпълни такава задача, без да подкопае собствената си вътрешна легитимност – урок, който основният подизпълнител на Израел по въпросите на сигурността в Западния бряг разбира твърде добре. Но докато Палестинската автономна власт на Махмуд Абас отдавна е готова да замени своята вътрешна легитимност в замяна на гарантиране на своето оцеляване, централното правителство на Ливан не е в състояние да направи това – дори и да искаше.

С усложнена конфесионална система на управление и население, което е приблизително една трета християни, една трета сунити и една трета шиити, ливанската политика включва деликатен политически и демографски баланс, който е малко вероятно да издържи на предложенията за нулева сума, изисквани от Израел и неговите поддръжници във Вашингтон.

Тук се крие фундаменталното противоречие в израелско-американския подход: само силно централно правителство, което се ползва с минимална народна легитимност, би било способно да разоръжи „Хизбула“ или по друг начин да неутрализира нейното влияние; а все пак всичко, което Израел прави, само задълбочава слабостта на ливанското правителство. Неспособно да защити своите граждани, ливанското правителство все повече се възприема от гражданите като безсилно, което засилва мнението, че единственото решение се крие в „съпротивата“.

Това изглежда толкова болезнено очевидно, че човек се чуди дали стратегията на Израел всъщност не е да поддържа Ливан слаб и разделен, за да си осигури постоянна нужда от военна намеса. Именно израелците би трябвало да разбират опасностите от опитите да се преобразува политиката на една страна чрез дулата на оръжието, както ясно показва катастрофалната им инвазия в Ливан през 1982 г. – която, наред с други неща, доведе до създаването на „Хизбула“ – да не говорим за неотдавнашната израелско-американска „екскурзия“ в Иран.

Докато Израел може би няма голям интерес от жизнеспособна и функционираща ливанска държава, Съединените щати, честно казано, би трябвало да знаят по-добре. Дори израелските военни, за разлика от политическото ръководство, разбират, че „Хизбула“ не може просто да бъде изтрита от лицето на земята с бомбардировки. Колкото и проблематична да е, „Хизбула“ е продукт на по-дълбоки политически реалности в Ливан; справянето с проблемите, които тя поставя, ще изисква приспособяване към тези реалности, което от своя страна изисква подпомагане на суверенна и сплотена ливанска държава, вместо да я третира като васална държава.