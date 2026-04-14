Израел и Ливан тръгват към преки преговори

Израел и Ливан са се договорили да започнат преки преговори в допълнително уточнени време и място след тристранната среща, организирана по-рано днес от Съединените щати във Вашингтон, съобщава Reuters, като се позовава на изявление на Държавния департамент на САЩ.

По време на срещата ливанското правителство ясно е заявило, че вече не желае да бъде "окупирано" от проиранското въоръжено движение "Хизбула", а в разговорите е била засегната и дългосрочната визия за ясно очертана граница, е заявил пред журналисти израелският посланик в САЩ Йехиел Лайтер. Reuters отбелязва, че това са първите преки преговори между двете страни от 1983 година насам.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова Израел и Ливан да се възползват от "историческата възможност за траен мир" в Ливан, съобщава AFP.

Той направи изявлението във Вашингтон, където прие израелския и ливанския посланици в Държавния департамент по повод първите преки преговори между двете страни от десетилетия.

Вашингтон вижда шанс за пробив

"Това е историческа възможност. Осъзнаваме, че трябва да се изправим пред десетилетия история и сложностите, които ни доведоха до този уникален момент и възможността пред нас", заяви Рубио, цитиран от БТА.

Той подчерта, че целта е "окончателно прекратяване на 20 или 30 години влияние на "Хизбула" в тази част на света", но добави, че започналите разговори поставят началото на "процес, който ще отнеме време".

Надежди от Бейрут

Междувременно ливанският президент Жозеф Аун също изрази надежда, че преговорите могат да доведат до реална промяна след седмиците на военни действия между Израел и "Хизбула".

"Надявам се, че срещата във Вашингтон ще бъде началото на края на страданията на ливанския народ като цяло и за жителите на юг по-специално", заяви той малко преди началото на разговорите.

Аун подчерта, че "стабилността на юг няма да бъде възстановена, ако Израел продължи да окупира териториите там" и добави, че "единственото решение е ливанската армия да се разположи отново до границите, признати от международната общност и да бъде единствената отговорна за сигурността в района и за неговите жители, без партньорство с други".