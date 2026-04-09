Израел започва мирни преговори с Ливан

Те ще бъдат фокусирани върху разоръжаването на „Хизбула“ и постигане на примирие

09.04.2026 | 20:46 ч. Обновена: 09.04.2026 | 20:55 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е наредил да бъдат започнати мирни преговори с Ливан, които да включват разоръжаването на ливанското ислямистко движение "Хизбула", предаде Ройтерс.

"В светлината на нееднократните молби на Ливан за започване на преки преговори с Израел, наредих вчера на кабинета да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро", се казва в изявление на израелския лидер. "Преговорите ще се фокусират върху разоръжаването на "Хизбула" и възобновяването на мирните отношения между Израел и Ливан", се посочва още в изявлението.

Понастоящем няма реакция от ливанското правителство на изказването на Нетаняху.

Свързани статии

Един час преди да бъде публикувано изявлението на израелския премиер, ливанският президент Жозеф Аун каза, че единственото решение на ситуацията в Ливан е да бъде постигнато спиране на огъня между Израел и Ливан, след което да има преговори.

Израел предприе военна операция срещу "Хизбула", след като проиранското движение откри огън по израелската територия на 2 март.

Ливан използва последните 24 часа, за да подчертае необходимостта от по-широки разговори с Израел, каза високопоставен ливански представител пред Ройтерс.
Израел и САЩ отричат споразумението да се отнася за Ливан, по чиято територия израелската армия нанася удари, в рамките на операцията си срещу ливанското ислямистко движение "Хизбула".
Иран заяви днес, че Ливан е неразделна част от споразумението, като добави, че всяко нарушение на споразумението ще провокира суров отговор от страна на Ислямската република.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

