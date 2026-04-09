Израел започва мирни преговори с Ливан

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че е наредил да бъдат започнати мирни преговори с Ливан, които да включват разоръжаването на ливанското ислямистко движение "Хизбула", предаде Ройтерс.

"В светлината на нееднократните молби на Ливан за започване на преки преговори с Израел, наредих вчера на кабинета да започне преки преговори с Ливан възможно най-скоро", се казва в изявление на израелския лидер. "Преговорите ще се фокусират върху разоръжаването на "Хизбула" и възобновяването на мирните отношения между Израел и Ливан", се посочва още в изявлението.

Понастоящем няма реакция от ливанското правителство на изказването на Нетаняху.

Един час преди да бъде публикувано изявлението на израелския премиер, ливанският президент Жозеф Аун каза, че единственото решение на ситуацията в Ливан е да бъде постигнато спиране на огъня между Израел и Ливан, след което да има преговори.

Израел предприе военна операция срещу "Хизбула", след като проиранското движение откри огън по израелската територия на 2 март.

Ливан използва последните 24 часа, за да подчертае необходимостта от по-широки разговори с Израел, каза високопоставен ливански представител пред Ройтерс.

Израел и САЩ отричат споразумението да се отнася за Ливан, по чиято територия израелската армия нанася удари, в рамките на операцията си срещу ливанското ислямистко движение "Хизбула".

Иран заяви днес, че Ливан е неразделна част от споразумението, като добави, че всяко нарушение на споразумението ще провокира суров отговор от страна на Ислямската република.