Дроновете и РЕБ не стигат: Русия среща трудности при преминаването на река Оскил

Една от основните цели на настоящата руска офанзива е превземането на украинския град Купянск – ключов логистичен център в източната част на Харковска област. Непрекъснатите опити на Русия да завземе града постоянно се блокират от упоритата украинска отбрана, опрена на река Оскил. По-конкретно, руските сили не успяват да прехвърлят през Оскил достатъчно войници и техника, за да предприемат успешен щурм срещу града. През цялата война Русия се бори с преминаването на реки, което се счита за една от най-трудните военни операции. Както и при други предизвикателства във войната, Русия се опита да използва съвременни технологии, особено дронове и системи за електронна война (EW), за да подкрепи усилията си за преминаване, но тези технологии изглежда не са имали значителен ефект.

Значението на Купянск се състои в ролята му на логистичен и транспортен център, разположен на ключови маршрути за снабдяване, включително железопътни линии и пътища. Контролът над града би отворил коридори за маневриране на руските сили по линията на река Оскил и към по-широката ос Харков–Луганск, като би им позволил да прокарат линиите си напред. Руски официални лица и военни блогъри многократно са твърдели, че руските сили са поели пълен контрол над Купянск, но тези твърдения до голяма степен се опровергават от информация от отворени източници, която показва, че украинските сили все още държат големи части от града. Въпреки това, има изолирани руски позиции в и около Купянск, включително отряд с размерите на взвод, който е заел изоставена болница, пише Forbes.

Невъзможността на Русия да превземе Купянск произтича от неспособността ѝ да прехвърли достатъчен брой войници и бронирани превозни средства през река Оскил, за да подкрепи мащабна атака. Руските сили първоначално пресякоха реката по време на инвазията през 2022 г., но по-късно същата година бяха отблъснати обратно към източния бряг. Оттогава повечето опити за пресичане произхождат от контролираните от Русия райони на север от Купянск, където реката е достатъчно тясна, за да подкрепи операции по изграждане на мостове. В началото на 2025 г. руски подразделения установиха малки плацдарми на западния бряг, използвайки лодки и други импровизирани методи, включително проникване по нетрадиционни маршрути като тръбопроводи. Тези плацдарми обаче се оказаха краткотрайни, тъй като не можеха да бъдат подкрепени или снабдени.

Украинските сили непрекъснато патрулират реката с дронове и хеликоптери, наблюдавайки за руски опити за преминаване.

Докато малки единици могат от време на време да преминат незабелязани, мащабните операции, изискващи средства за изграждане на мостове, са трудни за прикриване. Веднъж засечени, украинските сили бързо набелязват и унищожават както оборудването за изграждане на мостове, така и преминаващите единици, както се видя при многобройните неуспешни руски опити за преминаване в края на 2025 г., когато удари с дронове унищожиха многобройни превозни средства и спряха настъплението.

Предвид централната роля, която дроновете играят в операциите им, руските сили ги използват широко в опитите си да пресекат река Оскил. Руското министерство на отбраната подчерта тяхното използване в видео, публикувано в профила му в Telegram на 27 ноември 2025 г., показващо войници, които сглобяват и изстрелват разузнавателен дрон по протежението на реката. Впоследствие дронът идентифицира украински позиции от другата страна на река Оскил, които след това стават цел на артилерията. В други видеоклипове, публикувани в Telegram, руски ударни дронове „Молния-2“ се използват за нарушаване на отбранителните позиции и украинските опити за преминаване на реката като част от контраатаките. В по-широк смисъл тези удари с дронове и артилерия се използват за създаване на условия за руските операции по преминаване, тъй като украинските позиции се вземат на прицел и се потискат, за да се даде възможност на руските сили да преминат реката и да установят плацдарми.

Украинските отбранителни позиции са трудни за набелязване с дронове, тъй като са широко разпръснати по бойното поле. Някои подразделения действат близо до реката, докато други са разположени по-навътре в отбраната. Освен това отбраната включва редица системи, включително артилерия, укрепени позиции с личен състав, ударни дронове, хеликоптери и бронирани превозни средства, като всички те са разположени на различни места. Това разпръскване и разнообразие ги правят трудни за локализиране и неутрализиране, като гарантират, че дори ако някои елементи бъдат потиснати, други остават активни.

Освен това украинските противодронни защити са обширни и постоянно се развиват. Украинските сили използват многослойна отбранителна мрежа, която включва обширни системи за електронна война, които нарушават сигналите на руските дронове. Междувременно екипи за борба с дроновете се придвижват из региона, насочвайки се към руските дронове и ги свалят. Отделни войници също носят пушки и специализирани боеприпаси за борба с дроновете. Този многослоен подход като цяло е бил успешен в ограничаването на ефективността на руските дронове при подкрепата на операциите по преминаване на мостове.

Основната заплаха за руските преминавания са украинските дронове. Поради това Русия е разположила модерни системи за електронна война, за да създаде локализирани зони, в които украинските дронове не могат да действат ефективно, като по този начин осигурява известна защита за силите, които се готвят да преминат реката. Според съобщения руските сили са използвали този подход в края на март 2026 г., като са разположили системи за електронна война „Пол-21“ и „Р-330Ж Жител“, за да създадат „чадър“ от заглушаване над усилията за изграждане на понтонен мост през река Оскил в подкрепа на преминаването на тактическа батальонна група.

Тези системи обаче не доведоха до успешни преминавания, особено предвид дълбочината на украинската отбрана.

Дори без дронове разузнавателните екипи могат да засекат подготовка за потенциално преминаване и след това да набележат мястото, използвайки артилерия или дронове, които са имунизирани срещу заглушаване. При опита през март 2026 г. украинското разузнаване идентифицира руското струпване и нанесе удар по мястото, използвайки дронове с оптично насочване, които не се влияят от ЕР смущения.

В по-широк смисъл, електронната война не може напълно да елиминира заплахата от съвременните дронове. Системите за електронна война предимно нарушават или блокират сигналите, получавани от дроновете, вместо да предотвратяват тяхното предаване. Когато бъдат заглушени, много съвременни дронове преминават в режим на безопасност, който им позволява да продължат да летят и да предават видеосигнал обратно към оператора, макар и с ограничен контрол. Освен това Украйна разполага с дронове с оптични кабели, които са имунизирани срещу заглушаване от ЕР. Активирането на ЕР системи често може да се наблюдава в електромагнитния спектър, което ефективно сигнализира на украинските сили, че в дадена зона се извършва дейност. Това може да показва предстоящи операции, включително опити за преминаване, което позволява на украинските части да насочат ударите си към тези места и да подкопаят желания ефект от ЕР системите.

Русия е малко вероятно да се откаже от усилията си да превземе Купянск, а за да го направи, трябва да пресече река Оскил. Поради това вероятно ще продължи да експериментира с нови технологии и тактики, включително подобрени системи за дронове и електронна война, по-устойчиви техники за изграждане на мостове и алтернативни методи за пресичане. Тя може също да се опита да координира по-добре разузнаването, огъня и маневрите, за да концентрира бойната си мощ и да прикрие опит за пресичане.

Въпреки това основното предизвикателство остава непроменено. Пресичането на реки изисква маси, логистика и време, като всичко това става все по-трудно за постигане в условия на постоянен надзор и прецизни удари. Всеки опит за натрупване на бойна мощ на брега на реката създава цел, а колкото по-дълго тази цел остава на място, толкова по-уязвима става. Успешното пресичане трябва да се осъществи бързо, което изисква значително ниво на подготовка, което липсва на много руски подразделения.

Междувременно Украйна е имала време да подготви и усъвършенства отбраната си по протежението на река Оскил. Интегрирането на дронове, артилерия и разузнаване е създало многослойна отбранителна система, която е подходяща за осуетяване на всякакви руски опити за преминаване. По този начин, дори и с напреднали технологии, е малко вероятно Русия да преодолее трайните предизвикателства при преминаването на река Оскил.