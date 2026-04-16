Русия може да превземе Балтийските страни за 90 дни без войници

Нова военна игра на Балтийската отбранителна инициатива, литовски мозъчен тръст, предполага, че Русия може да накара балтийските държави да капитулират, само като ги бомбардира с ракети и дронове. Може ли Русия наистина да нахлуе и завладее балтийските държави, преди НАТО да успее да пристигне, за да ги подкрепи? Нов анализ на балтийски мозъчен тръст предполага, че отговорът е категорично „да“. Нещо повече, руските сили биха могли да го направят само за около 90 дни – и потенциално без руски войски реално да преминат границата, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Как Русия би могла да принуди Балтийските държави да се подчинят

Повечето „военни игри“ с участието на балтийските държави и Русия се основават на конвенционален сухопътен конфликт. Предполага се, че руската армия ще проведе мащабно нахлуване в трите балтийски държави от самата Русия, Беларус и руския анклав Калининград по поречието на Балтийско море – бързо ще преодоля отбраната на малките държави, преди НАТО да успее да реагира, и ще представи завземането им на останалата част от алианса като свършен факт. Ако Русия успее да завърши окупацията си, преди останалата част от Европа да успее да мобилизира сили, за да я спре, другите държави от НАТО ще трябва да направят избор между приемането на загубата на балтийските държави и започването на голяма сухопътна война в Европа – с потенциално катастрофални последици.

Въпреки това, Балтийската отбранителна инициатива (BDI), литовски мозъчен тръст, предвижда алтернативен сценарий, при който трите балтийски държави биха могли да попаднат под руски контрол. Въз основа на измислен сценарий, развиващ се през 2027 г., и извличащ оперативни поуки от участието на американските военни в Иран по време на операция „Епична ярост“, BDI оценява, че Кремъл може да си върне балтийските държави следващата година, без да е необходимо каквото и да е участие на сухопътни войски.

Сценарият на BDI започва с предпоставката, че Марин льо Пен, евроскептичната лидерка на френската партия „Национален обединение“ и подгласничката на последните два президентски избора във Франция, ще бъде избрана за президент през 2027 г. и ще изтегли ядрения чадър на Франция от НАТО. В сценария Съединените щати все още са въвлечени в Иран, след като са воювали там през последните 18 месеца и са изчерпали арсенала си от далекобойни боеприпаси срещу решителната иранска съпротива.

Възползвайки се от тези стратегически развития, според сценария, Кремъл започва масирана атака с далечен обсег срещу Балтийските страни, включваща хиперзвукови, балистични и крилати ракети, както и над 170 000 еднопосочни безпилотни летателни системи за период от 60 дни. Руската атака разрушава „всеки мост, всяка електроцентрала, всяка болница, всяко пречиствателно съоръжение за вода“ в региона, потапяйки Литва – страна с 2,8 милиона души и приблизително с размерите на Западна Вирджиния – в тъмнина, без отопление и с наближаваща сурова зима.

„На 90-ия ден Москва поставя ултиматум: и трите балтийски държави приемат руска окупация – или Рига и Талин са следващите“, заключва сценарият.

Съответно, трите балтийски страни капитулират, без да е необходимо руски войник реално да пресече границата.

Според анализаторите, военните учения са използвали проверени възможности на оръжейни системи, наблюдавани са темпове на производство на боеприпаси и са документирали политически тенденции.

„Сценарият е стрес тест на литовската отбранителна позиция, а не прогноза за руските намерения“, пише BDI. „Целта е да се разкрият специфични уязвимости – централизирано управление, празни запаси от ракети-прехващачи, енергийна инфраструктура, базирана на една точка, зависимост от съюза – така че всяка от тях да може да бъде решена, преди политическите условия да направят този сценарий изпълним.“

Балтийските страни не са нови за руската агресия. През 1940 г. те са нападнати и анексирани от Съветския съюз, като получават независимост едва след разпадането му през 1991 г. Реваншисти в Русия периодично предлагат да си ги върнат, което води до хлабави отношения между трите малки държави и техния далеч по-голям източен съсед.

Въпреки че членството в НАТО е дало на балтийските държави известна степен на сигурност срещу Кремъл, те въпреки това са част от алианса.

Военните игри не винаги съответстват на реалността – погледнете Украйна

Трябва да се отбележи обаче, че военните игри не винаги са верни. В случая с балтийската военна игра, въпреки че Франция може да не помогне, това не означава, че другите страни от НАТО и Европа не биха се втурнали на помощ на Естония, Латвия и Литва. Ако войната в Украйна е показала нещо, то е, че европейската солидарност, особено по въпросите на отбраната, е реална.

Всъщност, неизмерими фактори като тези – морално възмущение от гола териториална амбиция, съюзническа решителност срещу Кремъл и украински патриотизъм и решителност да се съпротивлява на чужд нашественик – всички те дадоха на Украйна неочаквано предимство срещу числено превъзхождащия ѝ противник.

Руските военни плановици със сигурност са проучили потенциално мащабно нахлуване в Украйна чрез военни игри преди 2022 г. На хартия силата на Русия е била огромна и военната игра вероятно е отразявала бърза руска победа. Съответно, военни офицери и служители на разузнаването уведомиха руския президент Владимир Путин, че „специална военна операция“ срещу съседната страна ще доведе до капитулация на Украйна в рамките на няколко дни или седмици.

Меко казано, реалността е малко по-различна. През февруари войната в Украйна навлезе в петата си година – надхвърляйки продължителността на участието на Русия във Втората световна война.

Министерството на отбраната също така провежда чести военни учения, за да изпробва потенциални оперативни сценарии. И въпреки че тези военни учения отчитат много променливи и тестват множество различни стратегически опции, те не представляват непременно хода и резултата, които един конфликт може да приеме.

Въпреки това, въпреки своите несъвършенства, военните учения са отлична възможност да се разберат потенциалните недостатъци във възможностите и да се отстранят, преди да се превърнат в оперативни провали.