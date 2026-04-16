Влошено качество: дроновете Shahed на Русия започват да се разпадат

Украински служители на противовъздушната отбрана, участващи в прехващането на руската серия дронове за еднопосочна атака „Шахед“, публикуваха кадри, показващи множество примери за буквално разпадане на оръжията във въздуха, преди да достигнат целите си – видим знак за задълбочаващи се производствени повреди в руския производствен комплекс „Алабуга“.

Видеото, публикувано от украинския производител на дронове „Диви стършели“, заснема момента на прехващане на няколко дрона „Геран“ – руска версия на иранския „Шахед-136“, известен в руската служба като „Гераниум“ – с поразителни физически повреди, видими по самите корпуси. Прехванатите дронове са показани с откъснати панели за достъп, огънати и смачкани повърхности на крилата и в поне един случай с напълно отделен носов обтекател. Кадрите са заснети от дронове прехващачи „Стинг“, украински дрон, за който е потвърдено, че се използва активно срещу цели тип „Геран“.

Наблюдаваното физическо увреждане не е резултат от вражески огън. Украинските сили, извършващи мисии за прихващане, все по-често отбелязват, че част от пристигащите дронове „Геран“ пристигат вече структурно компрометирани – с разхлабени или липсващи панели, деформирани контролни повърхности или отделени аеродинамични компоненти – преди да започне каквото и да е прихващане. Това явление се наблюдава все по-често и публикуването на кадрите представлява усилията на украинските военни да документират и популяризират модела.

„Геран-2“, руското вътрешно копие на „Шахед-136“, е еднопосочно атакуващ дрон с делта крило, задвижван от витло, с крейсерска скорост от приблизително 185 км/ч и бойна глава, която руските варианти постепенно са увеличили до 90 килограма, в сравнение с приблизително 50 килограма на оригиналния ирански дизайн. Планерът е изграден предимно от композитни материали и разчита на задно монтиран тласкащ витлов двигател, като насочването на полета се осъществява от GPS/инерционна навигационна система. При проектирания си крейсерски профил дронът обикновено лети на ниска височина по предварително програмирани маршрути, преди да се пикира към целта си.

Специалната икономическа зона „Алабуга“ в руския Татарстан е основното производствено място за семейство Геран. Фабриката работи денонощно и е търсила хиляди работници, предимно млади жени и момичета – някои на едва 15 години – наети от Африка. Около 200 африкански жени, предимно между 18 и 22 години, са наети в съоръжението, като има документирани сведения за работници, описващи условията като капан, като разходите за настаняване, самолетни билети и курсове по руски език се приспадат от заплатите им. През юли 2025 г. множество доклади – включително документален филм на собствения канал „Звезда“ на руското министерство на отбраната – показват, че Русия използва деца и тийнейджъри за сглобяване на дроновете „Шахед“, използвани за атака срещу Украйна, пише Defence Blog.

Условията на работната сила имат пряко въздействие върху качеството на производството. Бързото разрастване на съоръжението е обусловено изцяло от целите за обем, а не от производствените стандарти. Между септември 2023 г. и юни 2024 г. 34 китайски компании са подписали договори на стойност над 96 милиона долара за предоставяне на части, материали и производствено оборудване на съоръжението в Алабуга. Украинското разузнаване потвърди използването на китайски реактивен двигател Telefly, задвижващ вариантите Геран-3 и Геран-5, което подчертава колко дълбоко са вградени китайските вериги за доставки на компоненти в руската инфраструктура за бойни действия с дронове. Вариантите Geran-2, задвижвани с витло, показани на украинските кадри от прихванатото, разчитат на двигател, доставян от китайски доставчици, който анализаторите са оценили като по-нискокачествен и издръжлив от оригиналния двигател с иранска спецификация.

Watching the combat work of the 23rd NGU Brigade with interceptor STING from Wild Hornets — in great quality 🚀 Every successful interception in the sky means one less explosion among civilians. pic.twitter.com/kAcAnDvbzL — Wild Hornets (@wilendhornets) April 15, 2026

Русия третира „Геран” като масово оръжие и го цени съответно.

Прогнозираните производствени разходи за един Геран-2 се оценяват на приблизително 48 000 долара - приблизително 25 процента от цената на закупуването на сравним дрон. Този натиск върху разходите се отразява директно върху поточната линия. Процедурите за предполетна подготовка изглежда рутинно се съкращават или се пропускат изцяло, вероятно в резултат на натиска за поддържане на честотата на изстрелване. През 2025 г. Русия изстреля между 50 000 и 55 000 дрона тип Shahed по цели в Украйна, темпо, което изисква постоянна производителност от работна сила, която според документирани сведения включва хора с минимално техническо обучение.

Украинските ударни операции срещу инфраструктурата за изстрелване, свързана с Алабуга, добавиха допълнителен стрес към системата. Украйна все по-често атакува местата за изстрелване и съхранение в Шахед, включително потвърдени операции срещу съоръжения на летище Приморско-Ахтарск в Краснодарски край, военното летище Милерово в Ростовска област и най-значимия потвърден обект в района на Тисмулова в Орловска област на Русия.

Данните от март 2026 г. показват, че процентът на попадения за безпилотни летателни апарати тип „Шахед“ е достигнал най-ниската си точка от март 2025 г. насам, като през октомври 2025 г. започва устойчив спад в ефективността на ударите – въпреки че Русия продължава да увеличава обемите на изстрелванията. Влошаването на качеството на физическото производство е един от факторите, допринасящи за този модел: дрон, който губи носовия си обтекател по време на полет, е изправен пред очевидни проблеми с насочването и аеродинамичните проблеми, които намаляват вероятността за успешен удар.

Русия едновременно с това е предприела подобрения до по-способни варианти – „Геран-5“, който дебютира през януари 2026 г., се е отказал изцяло от оригиналния дизайн с делта крило, като е приел конвенционална конфигурация на крилата ракета с китайски турбореактивен двигател и е съобщил за възможност за изстрелване от въздуха от самолет Су-25. И все пак тези по-способни системи съществуват успоредно с базова производствена линия, където контролът на качеството изглежда е по същество се е сринал. Руският подход третира Геран-2 като боеприпас за еднократна употреба – инструмент за изтощение, а не за прецизност – и украинските кадри на дронове, които хвърлят панели и обтекатели на височина, са пряко следствие от тази логика.