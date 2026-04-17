Подготвят ли се САЩ за военна операция в Куба?

Въпреки че е зает с непопулярна, скъпа и смъртоносна война в Иран, администрацията на Тръмп изглежда ускорява подготовката за военни действия в Куба след седмици на относително спокойствие между двете страни.

Във вторник информационната агенция Zeteo съобщи, че „служители в Пентагона и други части на американското правителство са получили тихо нова директива, идваща директно от Белия дом на Тръмп (да) ускорят подготовката за възможни военни операции срещу Куба“.

Позовавайки се на два източника, запознати с въпроса, и на друг, информиран за него, Zeteo съобщи, че президентът Тръмп е все по-разочарован от откритото пренебрежение на кубинския президент Мигел Диас-Канел към заплашителните коментари на американски служители на фона на почти пълната петролна блокада, наложена от Вашингтон. Това е накарало Тръмп да обмисли отвличането на някои членове на кубинското ръководство в операция, подобна на тази, която свали венецуелския президент Николас Мадуро през януари, пише за Responsible Statecraft Ли Шленкер, научен сътрудник в програмата „Глобален Юг“ на Института „Куинси“.

Това, според Zeteo, би било предполагаемият краен резултат от широкомащабното разследване на Министерството на правосъдието срещу кубински правителствени лидери за „наркотици, имиграция, икономически и насилствени престъпления, с цел бързо повдигане на обвинения“, както наскоро съобщи New York Times.

Сензационната новина на Zeteo идва, след като Тръмп каза пред репортери в Белия дом в понеделник, че „може да се отбием в Куба, след като приключим с това“, в препратка към войната на САЩ с Иран. Това, въпреки отричането от високопоставен служител на Пентагона миналия месец, че администрацията „репетира за инвазия в Куба или активно се подготвя за военно завземане на острова“.

Скоро след публикуването на доклада на Zeteo сенатор Тим Кейн (Д-Вирджиния) заяви пред El Nuevo Día , че планира да организира гласуване в Сената по Резолюцията за военните правомощия някъде през следващата седмица, за да попречи на администрацията да предприеме военни действия срещу Куба, които не са изрично одобрени от Конгреса.

Кейн, който заяви, че „смяната на режима в Куба не трябва да бъде приоритет за САЩ“, изпрати по-рано този месец писмо до Тръмп, подписано от още 51 членове на Конгреса, в което осъжда продължаващата американска блокада на доставките на гориво за Куба. „Като предизвиква ускорен енергиен колапс“, се твърди в писмото, „вашата администрация прехвърли отговорността за страданията на Куба от кубинското правителство директно върху Съединените щати.“

От своя страна Диас-Канел наскоро се впусна в медийна кампания в САЩ, като предимно повтори предпочитанието си към диалог и сътрудничество с Вашингтон, но също така заяви, че Куба планира да се бори, ако САЩ предприемат военна атака. „Ако трябва да умрем, ще умрем“, каза той на Кристен Уелкър в предаването „Meet the Press“ на NBC.

Междувременно претекстите за продължаваща ескалация на САЩ срещу острова изглежда се натрупват, като Axios съобщи във вторник, че администрацията на Тръмп е информирала Конгреса, че смята, че кубинското правителство е съучастник в доставката на Русия на до 5000 войници за войната ѝ в Украйна – обвинение, което властите на острова категорично отричат.

„Публичните данни не доказват, че Хавана официално е изпратила всички кубински бойци“, се посочва в петстраничния некласифициран доклад на администрацията. „Въпреки това има значителни индикатори, че режимът съзнателно е толерирал, позволил или избирателно улеснил този поток.“

Тезата, че кубинци – които в условията на продължаваща хуманитарна криза търсят икономически възможности в чужбина, включително чрез безвизово пътуване до Русия – се сражават във войната в Украйна, беше използвана от американски дипломати през октомври миналата година, за да се събере опозиция срещу ежегодната резолюция на ООН, осъждаща 66-годишното търговско ембарго на САЩ. Очаква се докладът да бъде повдигнат на дългоочакваното изслушване пред Комитета по външни работи на Камарата на представителите в четвъртък, на което ще присъства най-високопоставеният служител на Държавния департамент за Латинска Америка, Майкъл Г. Козак, съобщават източници на RS.

Предполагаемите подготовки за военни операции в Куба следват очевидното облекчаване на двустранните напрежения в края на март,

когато САЩ решиха да позволят на руски петролен танкер да акостира в кубинското пристанище Матансас с 730 000 барела суров нефт, осигурявайки на острова временно облекчение от енергийната криза. Впоследствие Куба освободи 2010 затворници в най-голямата масова амнистия от над десетилетие.

След като Куба разреши на служители на американското посолство в Хавана да внасят гориво за собствените си нужди, друг руски петролен танкер — санкционираният от САЩ и ЕС Universal, който принадлежи на държавната компания „Совкомфлот“ — отплава за Карибите. Корабът премина през Ламанша миналата седмица и се очаква да пристигне в Куба на 29 април.

В сряда руският външен министър Сергей Лавров заяви пред репортери в Китай, че страната му е решена да продължи да изпраща петрол на Куба като хуманитарна помощ. Това гориво вече се използва за възобновяване на производството на електроенергия чрез два турски плаващи електроцентрали, работещи край кубинските брегове. Те бяха напуснали острова миналата година поради високите оперативни разходи и липсата на налично гориво, според оператора Karadeniz Holdings.

Споразумението за разрешаване на доставките на руско гориво дойде вследствие на стъпките на САЩ да разрешат продажбата на гориво на частния сектор в Куба и да увеличат хуманитарната помощ за източната част на страната, засегната от урагани. От своя страна Куба освободи политически затворници чрез посредничеството на Ватикана, облекчи ограниченията върху частното предприемачество и разреши на кубиноамериканците да притежават и инвестират в бизнеси на острова, без да живеят там.

В същото време кубински официални лица потвърдиха на няколко пъти, че канят САЩ да се включат в икономическата трансформация на Куба. За тази цел Куба наскоро обяви либерализацията на държавната селскостопанска система, децентрализацията на публичната администрация и увеличения достъп до твърда валута чрез държавни финансови институции, въпреки че все още не са ясни подробностите относно прилагането и обхвата на тези решения.

Позовавайки се на представители на администрацията на Тръмп, американското правителствено медийно издание Martí Noticias съобщи тази седмица, че внукът и бодигардът на бившия кубински президент Раул Кастро, който се срещна с пратеници на Държавния департамент през февруари, дори се опита да предаде писмо на официален бланк на кубинското правителство на президента Тръмп миналия уикенд чрез пратеник от частния сектор, който според твърденията е бил върнат на острова поради липса на официална акредитация.

Неуспешният опит, за който не се съобщава в англоезичните медии, според информациите е целял пряк достъп до Тръмп, заобикаляйки държавния секретар Марко Рубио – дългогодишен поддръжник на смяна на режима в Хавана, който заяви, че обявените от Куба реформи не са достатъчни, изисквайки вместо това цялостна политическа и икономическа трансформация на острова.

Тъй като дипломатическите постижения между двете страни изглежда са в застой, подновените заплахи за военни действия на САЩ срещу малък остров край американските брегове биха могли да се превърнат в полезно отвличане на вниманието за администрация, която се справя с блато, създадено от самата нея в Близкия изток, което доведе до смъртта на над дузина американски военнослужещи, скачащи цени на бензина по време на изборна година и понижена прогноза за икономически растеж, която би могла да предизвика глобална рецесия.

Макар че според информациите Тръмп все още не е взел решение относно военни действия в Куба — и остава неясно каква точно би могла да бъде дългосрочната стратегия на администрацията по отношение на острова — някои членове на Конгреса не чакат да бъде нанесен удар.