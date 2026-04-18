Американските католици са разкъсвани от вражда между президента и папата

Мериелън Люики се среща веднъж седмично за изучаване на Библията с група католички в Декатур, Джорджия, в пространство, което те се опитват да пазят от политика. Но името на Доналд Тръмп въпреки това се появява.

"Имаме един човек, за когото се молим през седмицата", казва тя пред The Guardian. "Това, което моята приятелка каза, е, че се моли за президента всеки ден, Бог да премахне това негово коравосърдечно сърце и да го замени с по-меко, изпълнено с любов."

Люики посещава "Сейнт Томас Мор" в богато предградие на Атланта. По-голямата част от конгрегацията в йезуитската църква и училище са политически прогресивни, което е подобаващо за общността около тях. Образът на Тръмп като Христос, лекуващ болните, публикуван и после изтрит от Тръмп на страницата му в социалните медии тази седмица, променя мнението на малко хора за президента тук.

Епохата на политическо възмущение е подкопала способността на американците да шокират. Но реакцията на Тръмп и други републикански лидери и поддръжници на критиките на папа Лъв XIV срещу войната в Иран изпита това твърдение.

Папата е широко и последователно критичен към войната, но е подчертано критичен към американските атаки в Иран. На Цветница папата, който е американец, осъди използването на религията за оправдаване на насилието. Бог "не слуша молитвите на онези, които водят война", каза той на литургия на площад "Свети Петър".

Коментарите му идват след месеци на папска критика относно отношението към бежанците в Съединените щати и изявление на американски архиепископи през февруари в противовес на действията на администрацията по отношение на политиката за бежанците и имиграцията - необичайно силно според историческите стандарти на църквата.

Коментарите на Тръмп в отговор на проповедта на Цветница описват Лъв като "слаб по отношение на престъпността" и предполагат, че папството на Лъв се дължи на факта, че Тръмп е поляризирал.

"Ако сте американец, не искате да видите президента си да има вражда с папата", казва Тейлър Маршал, откровен католически консерватор със значителен брой последователи в YouTube. "И ако си католик, е малко трудно. Ако си гласувал за Тръмп три пъти и искаш да си католик и искаш да бъдеш верен и да се подчиняваш на Светия отец, епископа на Рим, папата, наместника на Христос, е доста трудна ситуация да видиш как лидерът на твоята нация враждува с лидера на Католическата църква на Земята. За мен е."

Маршал отдаде поведението на Тръмп тази седмица на фундаменталната трудност на президента да разбере меката сила на американския папа и предизвикателството, което представлява за чувството му за себе си като най-могъщия човек в света.

"Папата отговаря за 1,4 милиарда - не милион, а милиард - души и има наглостта да намесва моралния си авторитет в дейността на президента Тръмп? Наистина мисля, че това е историята на произхода. Това е философска загадка, за която президентът Тръмп никога не е бил подготвен и мисля, че все още се опитва да разбере как да се справи с нея", обяснява той.

Около 53 милиона американци са католици, формирайки най-голямата християнска деноминация в Съединените щати

Около един на всеки пет избиратели е католик. Католическите избиратели са разделили гласовете си между партиите през годините, в сравнение с други американски християни, като нито един кандидат за президент не е спечелил толкова, колкото 60% от католическите гласове през последните 50 години. Мнозинството от католическите избиратели са се присъединили към победителя в президентските избори в последните шест надпревари.

Тръмп спечели 52% от католическите гласове през 2016 г. и 55% през 2024 г., с 12 пункта разлика пред Камала Харис. Но 52% от католическите избиратели избраха Джо Байдън, който стана вторият католически президент в американската история.

Белите католици и латиноамериканските католици се различават рязко в своите модели на гласуване. Белите католици постоянно се обединяват по-често с републиканците през последното десетилетие. Същото важи и за латиноамериканските католици, но промяната е по-бавна. Повече от 60% от латиноамериканските католици гласуват с демократите. Според Pew около 40% от католиците са испанци.

Папството стана по-критично към американската политика след края на ръководството на църквата от Бенедикт, като Франциск постави отношението към имигрантите и бежанците в центъра на църковните учения. И въпреки това около половината от католиците все още избират да гласуват за Тръмп.

"През по-голямата част от последните сто години в основата на всяка консервативна революция, която се е разгръщала в тази страна, е имало католици", казва Матю Дж. Креслър, католически историк, чиято предстояща книга "Католици и създаването на MAGA: Как една имигрантска църква стана вяра в закона и реда в Америка" ще бъде публикувана следващата година. "Фактът, че беше ясно, че папа Франциск стои от едната страна на определени въпроси, свързани с правосъдието, а Тръмп е от другата страна, очевидно не отблъсна католиците от Тръмп."

Въпросът е дали коментарът на Тръмп може да е последната капка за някои

Според анкета, проведена между 20 и 23 март от Shaw & Company Research и Beacon Research, Тръмп е губил подкрепа от католическите избиратели още преди експлозивните си коментари за Лъв или публикуването на изображение на себе си като Христос, създадено от изкуствен интелект, в социалните медии. Подкрепата е паднала до 48%, като 52% са изразили неодобрение. Анкетата също така отбелязва остри разделения във вярата относно Тръмп, като 40% от католическите избиратели са изразили силно неодобрение, а 23% са изразили одобрение.

Към момента на анкетата това все още е със седем пункта по-високо от обществената подкрепа като цяло. Подкрепата за войната - и за Тръмп - непрекъснато намалява в анкетите, откакто САЩ започнаха да атакуват Иран, а цените на петрола скочиха след затварянето на Ормузкия проток в отговор.

Трима католически кардинали критикуваха конфликта в предаването "60 минути" на CBS миналата седмица. Лейтенантите на Тръмп понякога представят войната в Иран като свещена война, въпреки че хор от теолози твърдят, че войната не отговаря на тестовете за морална справедливост според християнската религиозна доктрина.

"Пътят на праведния човек е обсаден от всички страни от неравенствата на егоистите и тиранията на злите хора", каза министърът на отбраната Пийт Хегсет, цитирайки от книгата на Тарантино, в проповед, произнесена в сряда в Пентагона.

Доверчивото рецитиране от Хегсет на измислен цитат от Библията от филма "Криминале" може би е по-корумпираният грях в сравнение с изобразяването на Тръмп на себе си като Христос.

Коментарите на папата в Камерун след публикацията на Тръмп не показват интерес да оттегли критиките си.

"Блажени миротворците!", каза той. "Но горко на онези, които манипулират религията и самото име на Бог за собствена военна, икономическа и политическа изгода, влачейки това, което е свещено, в тъмнина и мръсотия."

Реакцията на самата администрация и нейните поддръжници в правителството на критиките на папата не допринесе особено за укрепване на подкрепата на католиците.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, наскоро приел католическата вяра, каза на папата във вторник да "бъде внимателен", когато обсъжда теология. Майк Джонсън, председателят на Камарата на представителите, впоследствие предположи, че папата не разбира моралната философия на "справедливата война", въпреки че папата е религиозен учен на Свети Августин, теологът от четвърти век, който пръв формулира идеята в християнската теология.

Лъв започна "още от самото начало на папството си, говорейки за нашето време и епоха, казвайки:

"Разбирам вашата политика; това не е това", каза Майкъл Стийл, бивш вицегубернатор на Мериленд и председател на Републиканската национална организация, в подкаст, организиран от Католически благотворителни организации. Стийл е католически семинарист, обучен в августинския орден. "Става въпрос за вашата отговорност да живеете според евангелието, което няма политическа ориентация, което няма идеологически корени. Това е основано на самото Божие слово и ако не можете да направите това, тогава може би трябва да седнете в стаята си още малко и да го разберете, преди да излезете в света и да объркате нещата за останалите от нас."

Реакцията на поддръжниците на Тръмп често е била да критикуват папата за това, че не се е отнесъл към ислямисткия тероризъм и репресиите срещу несъгласието в Иран със същото морално осъждане, както това на американския милитаризъм. Дори това послание среща смесена реакция сред политически консервативните католици.

"Папата сега е критикуван за това, че уж е мек към ислямския терор. Това е операция", каза Майкъл Ноулс, друг виден католически консервативен коментатор, визирайки политическа операция. "Това е антикатолическа и по съвпадение антитръмпска операция, целяща да се опита да раздели католиците от президента и президента от католиците."