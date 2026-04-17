Прецени ли погрешно Тръмп спокойния папа Лъв?

Хората на президента Доналд Тръмп бяха в задна позиция от самото начало. При пристигането си във Ватикана за встъпителната литургия на папата, вече се носеха слухове, че папата, който произхожда от посредствените улици на Чикаго и чийто мироглед е оформен от джунглите на Перу, не е мислил много за имиграционните планове на Белия дом.

"Папството не е политически пост", настоя Марко Рубио, държавен секретар на Тръмп и католик, при кацането си в Рим миналия май. "Това е духовен пост, чиито учения са в съответствие с Евангелието."

Следващият беше Джей Ди Ванс, вицепрезидентът, който прие католицизма на 35-годишна възраст. Ванс прекара 45 минути в компанията на Лъв, а подаръкът му от тениска на Chicago Bears и две книги за Свети Августин не подсказваше, че двамата са естествени съюзници.

"Имаше обмен на мнения", се казва в официално изявление на Ватикана за разговорите им.

Почти година по-късно, каквито и различия да имаше между Белия дом и Ватикана насаме, излязоха наяве, по необикновен начин. В неделя Тръмп разкритикува Лъв и предположи, че той си играе политика с едва прикритите си забележки относно политиката на САЩ по отношение на войната в Иран. Малцина могат да забравят изображението, генерирано от изкуствен интелект, което Тръмп публикува в малките часове на деня, на себе си като фигура, подобна на Исус, грижеща се за болните.

Президентът изтри изображението часове по-късно, твърдейки, че е смятал, че е изобразен като лекар.

Тръмп каза, че е "направил повече за Католическата църква от всеки друг президент през последните сто години", добавяйки:

"Дадох им милиарди долари за образование и това не е правилният начин да се отнасяме към някого, който е бил толкова добър."

По време на полет до Алжир преди 11-дневна обиколка в Африка, Лъв показа характерното си спокойствие в отговор.

"Не се страхувам", каза той. "Нито от администрацията на Тръмп, нито от това да се говори на висок глас за посланието на Евангелието."

Ванс продължи атаката тази седмица, казвайки пред Fox News, че Лъв трябва "да се придържа към морала" и "да остави президента на Съединените щати да се придържа към диктуването на американската публична политика".

Тръмп, Ванс и Рубио обаче може би са подценили своя човек.

Стоманена воля

Въоръжен с малко развален испански, Лъв е бил американски мисионер, облечен в дънки, на име Робърт Превост, когато пристига в Северно Перу през 80-те години на миналия век. Страната е обхваната от революционно насилие, тъй като "Сияещият път" - група маоистки бунтовници, води изтощителна партизанска война, която оставя около 70 000 мъртви. Много свещеници са убити и беатифицирани, но Превост е неустрашим.

Той преживя насилието от първа ръка, когато бомба, за която се смята, че е поставена от терористите, взривява вратата на мисионерската църква в Чулуканас, където той служи като свещеник. На него и други американски духовници било казано, че имат 24 часа да напуснат или ще бъдат убити. Те отказали.

Тези, които познават Лъв, казват, че той никога не би се срамувал от дребния въпрос за бой с лидера на свободния свят. Един от журналистите, които го придружаваха в полета до Алжир, беше Елиз Алън, кореспондент на Ватикана за уебсайта Crux, която е написала биография за Лъв.

"Той не можеше да не го има на ум - не всеки ден лидерът на една от най-могъщите нации в света се нахвърля върху папата", казва Алън пред The Times. "Той не се страхува от това. Това не е първият път, когато се занимава с агресивни политически личности."

Наблюдатели от Ватикана предполагат, че Тръмп е преценил погрешно замисления папа, чиято мека натура и внимателно претеглени думи често са били бъркани със слабост. Преживяванията на Лъв в Перу, както и израстването му в политическия център на Чикаго, преди да се издигне в йерархията на августинския орден, са го въоръжили със стоманена отдаденост на мисията му.

"Мисля, че Тръмп го подцени", казва Том Рийз, йезуитски свещеник и журналист, базиран в САЩ, който преди това е редактирал America, месечно католическо списание. "Идвайки след папа Франциск, който беше тази динамична харизматична фигура, Лъв се представи като приятен човек, но по-скоро като бюрократ. Но той надмина очакванията."

Подкрепа за нуждаещите се

По време на първия си престой в Перу, който продължи повече от две десетилетия, Лъв живее в същата бедност и трудности като общностите, на които служи, често пътувайки на кон през отдалечен и неравен терен и помагайки в села, опустошени от наводнения. Преживяването на страдания го поставя в добра позиция за подкрепа на нуждаещите се, както се случва напоследък с гражданите на разкъсвания от война Иран.

"Районът, в който живеехме, беше начин за препитание. Без вода, без електричество, без обществени услуги", разказва Арт Пукаро, роден в Бронкс августинец, който се е срещал с Лъв в Северно Перу и го познава добре. "Имахме привилегията, големия дар да можем да помогнем за изграждането на Църквата", допълва Пукаро, сега вицепрезидент по мисионерските въпроси в университета Виланова, където Лъв завършва бакалавърската си степен. "Започвахме от нулата и работехме за изграждане на чувство за общност."

На Лъв се приписва и защитата на жертвите на малтретиране в Sodalitium of Christian Life, мощно католическо движение в Перу.

"Той прегърна хората в тези условия, бори се да бъде техен защитник и да бъде до тях, борейки се за справедливост, за техните права и за това те да имат глас", казва Алън, която интервюира Лъв два пъти за книгата си, която ще бъде публикувана на английски език този месец. "Не можете да разберете какво казва и прави сега, ако не разбирате контекста, от който произлиза."

Американският папа

Лъв е роден в Чикаго през 1955 г. в практикуващ католически произход, а родителите му, родени в Америка - с френски, италиански, испански и афро-карибски корени - са активно ангажирани в местната енория. Той постъпва в гимназията, управлявана от августинци, на 13-годишна възраст, преди да учи математика във Виланова.

Следователно имиграцията винаги е била проблем.

"Семейството представлява толкова много от класическата американска култура на имигрантските семейства, които са дошли тук и са работили усилено", казва Матю Бънсън, редакторски директор на EWTN, американска католическа кабелна телевизионна мрежа, който е написал и биография на Лъв. "Католическата вяра е била в основата на семейния им живот."

Политическата перспектива на Лъв се е изградила в епоха, когато Ричард Дейли, ирландско-американски демократ, известен като "последният от шефовете на големите градове", е управлявал Чикаго и е мобилизирал голямата, политически активна католическа общност до смъртта си през 1976 г. Кардинал Бернадин, архиепископ на града от 1982 до 1996 г., е предоставил модел, като е допринесъл за политическите дебати относно ядреното разоръжаване и мира.

"Не можеш да се родиш и да израснеш в Чикаго, без политиката да е в кръвта ти. Той очевидно е следил американската политика и я разбира", отбелязва Рийз, добавяйки, че Лъв е гласувал на президентските избори през 2024 г.

Тръмп е казал, че предпочита по-големия брат на Лъв, Луи, който се е описал като "фен на MAGA". Франка Джансолдати, журналистка от Ватикана за базирания в Рим ежедневник Il Messeggero, е видяла напрежение между Тръмп и Лъв, идващо от избора на последния, като е заявила пред The ​​Times по това време, че конклавът е бил "глас срещу Америка на Тръмп" и е описала Лъв като "водещ противник на Доналд Тръмп". Рийз добавя, че папата е бил "изключителен американец" в ангажимента си към справедливостта.

Кой ще спечели?

Негативната реакция към образа на Тръмп, създаден с изкуствен интелект, наподобяващ Исус" е широко разпространена. Дори в платформата на президента Truth Social, където публикациите му обикновено се подкрепят от пламенни поддръжници, последваха гневни коментари.

Всъщност, все по-голям брой католици сякаш се съмняват в Тръмп. Резултатите от последните местни и щатски избори показват, че подкрепата за президента сред католическите избиратели намалява, особено сред латиноамериканците, които се обърнаха към него през 2024 г. През тази година Тръмп спечели католиците с 12-процентова разлика. Сега 52% не одобряват работата, която той върши като президент, срещу само 48%, които одобряват, което е разлика от 16 пункта срещу него.

Около 60% не одобряват начина, по който той се справя с войната в Иран, а само 40% одобряват, според съвместно проучване на републиканската социологическа агенция Shaw & Co Research и демократическата социологическа агенция Beacon Research.

Въпреки че мнозина биха очаквали мнозинството от 50-те милиона католици в Америка да подкрепят Лъв, това може да не е толкова просто, колкото се очаква.

Пишейки за уебсайта на Conservative Free Press тази седмица, отец Джералд Мъри, виден американски духовник, предположи, че конфликтът в Иран може да бъде описан като "справедлива война". Той написа:

"Църквата не е пацифистка в своята доктрина. Воденето на справедлива война е последна мярка за защита на невинните чрез побеждаване на врага. Добродетелен акт е да се вдигне оръжие в защита на нацията срещу несправедлив агресор."

Обичайте грешника

Джансолдати също така описва Лъв като "син на Свети Августин". Последователите на този теолог ще ви кажат, че "мразят греха, но обичат грешника". Пукаро каза, че членовете на ордена се опитват да се учат от антагонистите, но, което е най-важно, не ги виждат като врагове. За Лъв няма нищо лично в борбата му с Тръмп, макар че същото вероятно не може да се каже за президента.

"Ние копнеем да живеем в общност с хора, които са разнообразни", казва Пукаро. "Това е природата на звяра, когато си августинец."

Докато многоезичният Лъв се издигаше в ордена, служейки като негов генерален приор от 2001 до 2013 г., той пътува по света и придобива по-международен поглед от своя предшественик йезуит, аржентинския папа Франциск.

"Франциск виждаше нещата от гледна точка на "глобалния юг", казва Масимо Фаджоли, теолог в Института Лойола в Тринити Колидж Дъблин. "Лъв ги вижда от много различни гледни точки."

Това помогна на Лъв да се превърне в гъвкав и добре информиран политически оператор, което предполага, че самоувереното му маневриране по време на спора с Тръмп не е било съвпадение. Висши католически лидери в САЩ се обединиха около него.

"Това няма да помогне на Тръмп", казва Рийз. "Мисля, че католиците и много обикновени американци харесват папата повече, отколкото Тръмп. Мисията на Лъв е да сглоби отново Църквата. Парадоксално, Тръмп му направи услуга."

По време на пътуване до Камерун в четвъртък Лъв предположи, че живеем в ера на силни хора, без да назовава Тръмп.

"Светът е опустошен от шепа тирани, но е сплотен от множество подкрепящи го братя и сестри", каза той.

Паола Угас може би ще се съгласи. Угас, разследваща журналистка, работила широко върху корупцията в Църквата, каза, че Превост и трима други епископи са подкрепили разследването ѝ за Содалитиум. Те я свързали с Франциск, с когото тя обсъдила откритията си два пъти, преди той да разпусне ордена.

"Той е много спокоен, слуша, пише и е човек, който малко говори", отбелязва Угас за Лъв. "И тогава, когато реши да вземе смело решение, не спира."