IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 72

Фалшив християнин: Хегсет цитира библейски стих... оказа се от "Криминале" ВИДЕО

Никой не вярва на твърденията на защитата му с "непознаване на реалността"

17.04.2026 | 15:29 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет погрешно представи измисления стих като истински библейски цитет, което му донесе подигравки. Особено защото цитира евангелието на Куентин Тарантино.

Миналата година Euronews изследва и доказа, че администрацията на Тръмп може да е културно неграмотна - особено що се отнася до киното. Сега Пийт Хегсет добави още един камък към тази съмнителна постройка.

Министърът на войната на САЩ, християнски националист, който се позовава на Библията и Исус Христос в няколко от своите ентусиазирани/огнено-жупелни обръщения, цитира фалшив библейски стих от любимата класика на Куентин Тарантино "Криминале" по време на молитвена служба в Пентагона.

Хегсет погрешно представи измисления стих като истински библейски стих - очевидно опитвайки се да надмине Самюъл Л. Джаксън, който произнесе оригиналните реплики във филма от 1994 г.

Той произнесе цитата, като каза че това е молитва, рецитирана от Санди 1 - един от екипите за търсене и спасяване на американските военновъздушни сили, участвали в спасяването на летец от американските военновъздушни сили, който е беше в капан зад вражеските линии в Иран по-рано този месец.

"Пътят на сваления летец е обсаден от всички страни от неравенствата на егоистите и тиранията на злия човек", драматично е рецитирал Хегсет. "Благословен е онзи, който в името на другарството и дълга води изгубените през долината на мрака, защото той е истински пазител на брат си и намиращ изгубени деца. И ще те поразя с голямо отмъщение и яростен гняв онези, които се опитват да заловят и унищожат брат ми, и ще знаеш, че позивният ми е Санди 1, когато ти отмъстя. Амин."

За сравнение, ето емблематичния монолог от "Криминале", в който героят на Джаксън, Джулс Уинфийлд, рецитира измисления библейски цитат от Езекиил 25:17, преди да застреля герой:

"Пътят на праведния е обсаден от всички страни от неравенствата на егоистите и тиранията на злите хора. Благословен е онзи, който в името на милосърдието и добрата воля води слабите през долината на мрака, защото той е истински пазител на брат си и намиращ изгубени деца. И ще поразя върху теб с голямо отмъщение и яростен гняв онези, които се опитват да отровят и унищожат братята ми. И ще познаеш, че името ми е Господ, когато ти отмъстя."

Както виждате, освен няколко военни модификации от страна на Хегсет, както и добавеното "Амин", е доста дяволски подобно

Шон Парнел, главен говорител на Пентагона, публикува изявление в X, в което пише:

"В сряда министър Хегсет сподели персонализирана молитва, наричана молитва CSAR, използвана от смелите бойци на Sandy-1, които ръководеха спасителната мисия на Dude 44 Alpha от Иран, която очевидно е била вдъхновена от диалога в "Криминале". Както молитвата CSAR, така и диалогът в "Криминале" обаче са отражение на стиха Езекиил 25:17, както ясно каза министър Хегсет в думите си по време на молитвената служба. Всеки, който твърди, че министърът е цитирал погрешно Езекиил 25:17, разпространява фалшиви новини и не познава реалността."

За допълнителна справка, старозаветната книга на Езекиил в превода на Библията на крал Джеймс гласи:

"И ще извърша голямо отмъщение върху тях с яростни изобличения; и те ще познаят, че Аз съм Господ, когато им отмъстя."

Така че, да... Никой не вярва на твърденията на Парнел или на защитата му с "непознаване на реалността".

Хегсет е получил подигравки и за цитиране на евангелието на Тарантино, което води до обвинения, че е "фалшив християнин" и "клоун".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Пийт Хегсет Криминале Куентин Тарантино библейски стих
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
Investor

Bgonair

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem