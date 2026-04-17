Още лоши новини за Путин, недостиг на работна ръка в Русия

Русия е изправена пред недостиг на работна ръка за първи път в съвременната си история, заяви във вторник ръководителят на Централната банка Елвира Набиулина. Тя предупреди, че прегрятата икономика подхранва инфлацията и усложнява лихвената политика, съобщава The Moscow Times.

Елвира Набиулина заяви пред Московския фондов борсов форум в четвъртък, че нивото на безработица в Русия остава на историческо дъно от 2%. Липсата на налични работници е принудила работодателите да повишават заплатите, за да се конкурират за служители, което допълнително е увеличило производствените разходи и покупателната способност на потребителите.

"Това е нова реалност както за правителството, така и за бизнес общността", каза Набиулина. "В миналото циклите на високи лихвени проценти бяха свързани с временни външни шокове и след като нещата се стабилизираха, ние намалихме лихвите доста бързо. Сега обаче сме изправени пред постоянен спад във външните условия, който се отразява както на износа, така и на вноса."

Централната банка на Русия преди това посочи леко увеличение на наличната работна сила като причина за намаляването на основния лихвен процент от исторически връх. Въпреки това, Набиулина предупреди миналата година, че липсата на работници остава основната заплаха за ценовата стабилност, наред с високите потребителски разходи.

Инфлационен натиск

В четвъртък Набиулина спомена и постоянния инфлационен натиск, причинен от прекъсвания на веригата за доставки в Ормузкия проток. Тесният воден път, през който обикновено преминава една пета от световните доставки на петрол, остава практически затворен поради войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Коментарите на Набиулина идват преди следващото заседание на Централната банка на Русия относно лихвените проценти, насрочено за 24 април.

В сряда президентът Владимир Путин нареди на висши икономически служители да разработят нови мерки за стимулиране на растежа, след като икономиката се сви с 1,8% през първите два месеца на годината, под правителствените прогнози.